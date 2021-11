Stranka rada i solidarnosti: Tomašević ovaj put ide na učitelje!

Stranka rada i solidarnosti u nedjelju je poručila da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević “udario” na učitelje odlukom da im se neće isplatiti naknada za pratnju učenike, a predlažu da se novac osigura raspodjelom troškova rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Reakcija je to na informacije da se učiteljima pet zagrebačkih škola koje su oštećene u potresu, neće isplatiti naknada za učitelje u pratnji učenika koji se autobusima prevoze na nastavu u drugu školu. Na svojim stranicama objavili su priopćenje, koje prenosimo.

"Nakon što su mediji prenijeli odluku zagrebačke gradske vlasti da nisu planirali niti će isplatiti sredstva za učitelje u pratnji učenika koji se autobusima prevoze na nastavu u drugu školu jer ne mogu pohađati nastavu u školama oštećenim potresom, primorani smo reagirati priopćenjem.

Naknada učiteljima za prvo polugodište 2021. godine je isplaćena u iznosu nešto manjem od 90.000 kn, a iz Gradskog ureda za obrazovanje sada dolazi potvrda da naknada za drugo polugodište neće biti isplaćena iako su učitelji tijekom cijelog polugodišta pratili djecu od mjesta okupljališta do škole u kojoj se odvija nastava i natrag. Gradska vlast omalovažava i podcjenjuje vrijedan posao učitelja koji su svakodnevno s nekoliko tisuća djece na njihovom putu do škole i natrag. Grad koji se tuži na besparicu i ucjenjuje učitelje, a u isto vrijeme šakom i kapom daje udrugama, asocijacijama i povjerenstvima koji odgovaraju njihovoj ideološkoj agendi. Tako je samo za Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, to povjerenstvo vodi gospođa Rada Borić, osigurao izdašnih 250.000,00 kn od kojih je pretežiti dio namijenjen za intelektualne i osobne usluge i službena putovanja po Hrvatskoj i svijetu.

Tu vidimo rješenje za učitelje – samo preraspodjelom sredstava toga povjerenstva može se namaknuti stotinjak tisuća kuna za naknadu vrijednim učiteljima i učiteljicama koji u izvanrednim okolnostima organizirano prate svoje učenike od svoje matične potresom oštećene škole koja nije u funkciji do udaljene škole u kojoj se provodi nastava. Dakako, mi nismo protiv uloge i rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova, ono je potrebno u našem društvu, ali smo protiv rasipanja novca, obilatog i neracionalnog gošćenja proračunskim novcem toga ili bilo kojeg drugog povjerenstva, udruge ili inicijative samo zbog ideologije koju zastupa gradska vlast.To što ova garnitura zagrebačke gradske vlasti ne nalazi novac za naknade učiteljima izraz je sebičnosti, a to što ne završava s obnovom škola u planiranim rokovima izraz je njezine nesposobnosti.



Evo naš prijedlog kako se od rasipničinog ponašanja, na primjeru rada jednog povjerenstva, može doći do sredstava za naknadu učiteljima – povjerenstvo gospođe Rade Borić samo na intelektualne usluge i službena putovanja troši 120.000 kn! i tu je mjesto za prenamjenu. Danas kad se mnoge stvari mogu rješavati online toliki novac dodijeljen za intelektualne usluge i službena putovanja nepotreban je i mogući je paravan za krađu i izvlačenje novca. Samo s te dvije vrlo dvojbene i bahato određene stavke povjerenstva koje vodi gospođa Rada Borić, mogu se bez problema namaknuti sredstva za naknade samoprijegornim učiteljima"