Što Zagrepčani nose u reciklažna dvorišta: 'Stižemo s azbestom, ima ga samo dvjesto kvadrata'

Kod Mladena i Dinka usred otpada, rekao bi narod, k’o u apoteci. One koji dolaze k njima u reciklažno dvorište u Klari ova simpatična dvojka zamoli da budu oprezni s otpadom koji odlažu, a kako bi sve bilo uredno, kad im “gosti” odu, oni uzmu metle pa iza njih pokupe i one posljednje komadiće papira ili stakla, kako bi dvorište ponovno bilo po “po P.S.-u”.

Trideset kontejnera

U svakom odlaganju otpada obvezno asistiraju, a kako kažu, u većini slučajeva to je i potrebno kako se ne bi dogodilo da u određenom kontejneru ne završi nešto što se u njemu nikako ne bi smjelo nalaziti.

– Ljudi uglavnom znaju kamo s čim jer dolaze k nama često. Ali znalo nam se dogoditi da nam u papiru završi, recimo, kanta od boje, pa sad vrebam kao kobac – kroz smijeh govori nam Mladen Vrbetić dok stojimo u reciklažnom dvorištu u Sisačkoj 10, inače i “najmlađem” u gradu. Gravitiraju mu, objašnjava nam Dinko Kovačić, osim Klare, i Remetinec te Botinec, a dijela metropole iz kojeg ne primaju otpad jednostavno nema.

– Nazovu obično ljudi prije nego što dođu pa znaju do nas doći i iz Maksimira, Dubrave. Ne znam zašto ne odu u dvorišta koja su im bliže, ali nama nije problem ništa uzeti. Imamo tridesetak kontejnera koji se prazne svaki dan, tako da mjesta ima uvijek – govore simpatični djelatnici Čistoće, jedini u gradu kod kojih se, osim na Jakuševcu, mogu ostaviti salonitne, odnosno azbestne ploče.

Tvrtke plaćaju

– S tim nekad imamo problema jer zaprimiti možemo dvadeset ploča, odnosno dvjestotinjak kilograma salonita po osobi. Ljudi to obično ne znaju pa nas nazovu i pitaju mogu li oni doći s azbestom, govore, nema puno, samo dvjestotinjak kvadrata – objašnjava Mladen Vrbetić, u čijem se reciklažnom dvorištu može ostaviti i građevinski otpad. Fizičke osobe to mogu besplatno, i to deset vreća po dvadeset kila, dok se pravnim osobama dolazak u dvorište naplaćuje.

– Iznimna je situacija, kad je za sve besplatno, odlaganje kamena, betona i asfalta u Tišinskoj 26 u podružnicu Zagrebačke ceste jer materijal je to koji se onda prerađuje i ponovno koristi kao sirovina – objašnjavaju u Holdingu, koji upravlja s ukupno 15 reciklažnih dvorišta, od kojih je pet mobilnih. U njih se odložiti može papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, staklo, stari lijekovi, gume, drvo, tekstil, mali kućanski aparati ili, kako kažu Mladen i Dinko iz dvorišta u Klari, baš sve osim radioaktivnog otpada.

