Incident u Poglavarstvu: Ušao sa zvučnikom i puštao Čavoglave

Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni' - rekao je to muškarac koji je upao danas u prostorije Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Istog je trena izbačen.

Muškarac je sa sobom imao zvučnik na kojem su svirale 'Bojna Čavoglave', javljaju 24 sata.

Ovaj potez dolazi nakon što je došlo do drame oko organiziranja dočeka za brončane rukometaše. Prvo je jučer objavljeno kako neće doći do dočeka jer se Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez nisu mogli dogovoriti oko dočeka i pjevanja Marka Perkovića Thompsona. Nakon toga je došla objava Vlade da će oni organizirati doček na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će svirati Thompson.

Zbog cijele situacije došlo je i do telefonskih prijetnji u kojima se tvrdi da je postavljeno 30 eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu te da 'Tomašević neće dočekati jutro'.