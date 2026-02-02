Naši Portali
ODMAH JE IZBAČEN

Incident u Poglavarstvu: Ušao sa zvučnikom i puštao Čavoglave

Foto: Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
02.02.2026.
u 14:28

Ovaj potez dolazi nakon što je došlo do drame oko organiziranja dočeka za brončane rukometaše

Tomaševiću ovo nećeš zabraniti. Nikada nećeš zabraniti 'Bojnu Čavoglave' i pozdrav 'Za dom spremni' - rekao je to muškarac koji je upao danas u prostorije Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Istog je trena izbačen.

Muškarac je sa sobom imao zvučnik na kojem su svirale 'Bojna Čavoglave', javljaju 24 sata.

Ovaj potez dolazi nakon što je došlo do drame oko organiziranja dočeka za brončane rukometaše. Prvo je jučer objavljeno kako neće doći do dočeka jer se Grad Zagreb i Hrvatski rukometni savez nisu mogli dogovoriti oko dočeka i pjevanja Marka Perkovića Thompsona. Nakon toga je došla objava Vlade da će oni organizirati doček na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će svirati Thompson. 

Zbog cijele situacije došlo je i do telefonskih prijetnji u kojima se tvrdi da je postavljeno 30 eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu te da 'Tomašević neće dočekati jutro'.

FOTO Zaposlenici Gradskog poglavarstva evakuirani nakon dojave o bombi
Ključne riječi
Zagreb gradsko poglavarstvo Marko Perković Thompson Doček rukometaša

Komentara 2

EJ
ejStef
14:46 02.02.2026.

E sad, za Čavoglave mu ne mogu ništa, dok za ovaj ZDS na kraju priloga može dobiti prekršajnu prijavu.

Avatar Barba
Barba
14:36 02.02.2026.

Pokušaj ubojstva s pjesmom!

