Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Oglasio se i Thompsonov menadžer! Evo što je poručio o dočeku na Trgu
VIDEO Proslavljeni rukometaš: Priče o dočeku dovode do polarizacije društva, šteta što je to zasjenilo uspjeh Hrvatske
S HTV-a objavili: Prenosit će doček rukometaša, evo svih detalja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U MISLAVOVOJ ULICI

VIDEO: Evo zašto je policija stigla u prostorije stranke Možemo

Foto: Gabrijela Krešić
1/2
Autor
Gabrijela Krešić
02.02.2026.
u 12:40

– Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka – kazala je S. Benčić.

Na jedan policijski kombi, jedan policijski automobil i nekolicinu službenika naišli smo ispred prostorija stranke Možemo! u Mislavovoj ulici u Zagrebu. Intervenirali su, navodno, jer su dobili dojavu o bombi. Izvidi još traju, a znatiželjni Zagrepčani se zaustavljaju pitajući se što se događa. Dojava nije uznemirila konobara iz obližnjeg kafića.

– Ma to su sve gluposti – kazao je. Službene reakcije iz stranke Možemo još nisu došle, a podsjetimo, Sandra Benčić je objavila na duštvenim mrežama da je policija ušla u prostorije stranke "pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu".

– Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka – kazala je S. Benčić. U međuvremenu su izvidi završili, a dojava o bombi bila je lažna.
Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb

Komentara 4

Pogledaj Sve
AJ
ajojajaj
13:09 02.02.2026.

I to je sve? Ja sam mislio da se radi o ozbiljnoj prijetnji, npr. da mu je netko zaprijetio da će ga prisiliti na spolni odnos s osobom suprotnog spola.

VA
VanjaPlank
12:51 02.02.2026.

Da nisu možda došli provjeriti gdje su kupljena djeca iz Zambije koju su legalizirali preko suda u Zlataru gdje su frendovi na sudu od Sandre Benčić

Avatar octopuss
octopuss
13:07 02.02.2026.

Ovoga bi se i drug Tito posramio.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Bend Zanas, hrvatski kršćanski glazbeni duo
DUO ZANAS

Ovaj zagrebački bend spaja beat, vjeru i mlade, pogledajte kako zvuči 'trap s porukom'

– Naša je misija mladima ponuditi bolji izbor pjesama nego što smo ga mi sami imali. Želimo da imaju mogućnost slušati glazbu koja je moderna, zabavna i plesna, a da, pritom, nosi dobru i vrijednosnu poruku. Drugim riječima, glazbu čiji tekstovi ne moraju biti problematični, osobito iz perspektive vjere – kažu i dodaju kako svojim djelovanjem žele potaknuti i druge glazbenike na stvaranje kvalitetnih pjesama za mlade

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!