VIDEO: Evo zašto je policija stigla u prostorije stranke Možemo

Na jedan policijski kombi, jedan policijski automobil i nekolicinu službenika naišli smo ispred prostorija stranke Možemo! u Mislavovoj ulici u Zagrebu. Intervenirali su, navodno, jer su dobili dojavu o bombi. Izvidi još traju, a znatiželjni Zagrepčani se zaustavljaju pitajući se što se događa. Dojava nije uznemirila konobara iz obližnjeg kafića.

– Ma to su sve gluposti – kazao je. Službene reakcije iz stranke Možemo još nisu došle, a podsjetimo, Sandra Benčić je objavila na duštvenim mrežama da je policija ušla u prostorije stranke "pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu".

– Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka – kazala je S. Benčić. U međuvremenu su izvidi završili, a dojava o bombi bila je lažna.