USUSRET DULJIH DANA

ZOO mijenja radno vrijeme, evo kad ga se može posjetiti

Zagreb: Podjela raskićenih božićnih drvaca životinjama u zoološkom vrtu
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
02.02.2026.
u 12:04

Krajem ožujka pomiče se sat, dani postaju dulji, a s time će boravak na otvorenom biti još ugodniji uz više sunčanih dana

Zoološki vrt Grada Zagreba ima novo, produženo radno vrijeme. Ususret proljeću Zoološki vrt bit će otvoren svakoga dana od 9 do 17 sati pa će tako posjetitelji imati više vremena za šetnju Maksimirom i razgledavanje životinja.

Krajem ožujka pomiče se sat, dani postaju dulji, a s time će boravak na otvorenom biti još ugodniji uz više sunčanih dana. Upravo zato Zoološki vrt prelazi na dulje radno vrijeme kako bi posjetitelji bez žurbe mogli uživati u toplim sunčanim zrakama kasnog poslijepodneva. U Zoološkom vrtu posjetitelji se svakodnevno mogu družiti s raznim sisavcima, pticama, gmazovima, vodozemcima, ribama i beskralježnjacima sa svih kontinenata svijeta.

Ulaz u Zoološki vrt moguć je do 16 sati kada se zatvaraju blagajne. Podsjećamo, ulaznice za odrasle stoje sedam eura, za djecu od 7 do 14 godina pet eura, dok za one od mlađe od 6 godine stoje tri eura. 

Ključne riječi
Zoološki vrt Grada Zagreba Zagreb

