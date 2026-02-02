ZOO mijenja radno vrijeme, evo kad ga se može posjetiti

Zoološki vrt Grada Zagreba ima novo, produženo radno vrijeme. Ususret proljeću Zoološki vrt bit će otvoren svakoga dana od 9 do 17 sati pa će tako posjetitelji imati više vremena za šetnju Maksimirom i razgledavanje životinja.

Krajem ožujka pomiče se sat, dani postaju dulji, a s time će boravak na otvorenom biti još ugodniji uz više sunčanih dana. Upravo zato Zoološki vrt prelazi na dulje radno vrijeme kako bi posjetitelji bez žurbe mogli uživati u toplim sunčanim zrakama kasnog poslijepodneva. U Zoološkom vrtu posjetitelji se svakodnevno mogu družiti s raznim sisavcima, pticama, gmazovima, vodozemcima, ribama i beskralježnjacima sa svih kontinenata svijeta.

Ulaz u Zoološki vrt moguć je do 16 sati kada se zatvaraju blagajne. Podsjećamo, ulaznice za odrasle stoje sedam eura, za djecu od 7 do 14 godina pet eura, dok za one od mlađe od 6 godine stoje tri eura.