'Ako je Pripuz i dobio sve dozvole, dobio ih je protiv svih načela zdravog razuma'

Petnaestak ljudi s medicinskim maskama navučenim preko lica te povećim transparentnom na kojem su ispisali “stop trovanju” prošetalo se u nedjelju kasno popodne po zagrebačkom naselju Špansko. Razlog? Požar koji je u subotu popodne izbio u reciklažnom dvorištu CIOS grupe četvrti je u posljednje četiri godine koji je izbio u tom pogonu, a stanovnicima koji žive u zgradama tek dvjestotinjak metara udaljenima od samog postrojenja to je bila kap koja je prelila čašu.

I voda mora nekamo otići

– Skup koji broji više od dvadeset ljudi treba prijaviti policiji 48 sati ranije, a odluka o ovoj šetnji pala je na jutarnjoj kavi pa je prva šetnjica bila takva, malena i spontana. Uskoro ćemo organizirati masovnije prosvjede, a s podrškom nam se već javljaju građani iz svih dijelova Zagreba – napisao je Natko Felbar, koji je sudjelovao u tom malom prosvjedu. Razlog okupljanja ponajprije je taj jer, kako smatraju stanovnici Jankomira i okolnih naselja, svake godine moraju strepiti od novih požara u CIOS-u nakon kojih ne znaju koliko je zapravo bio štetan zrak koji su udisali dok je gorjelo.

– U Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar izašli su s priopćenjem da mjerenjima zraka nisu utvrdili prisutnost štetnih plinova, ali pitanje je kada su ta mjerenja obavljena, jer sigurno nisu na dan ili odmah neposredno nakon izbijanja požara kad je štetnih tvari u zraku zasigurno bilo – kazuje nezavisna sudska vještakinja za okoliš Vedranka Bobić koja se pita i ima li postrojenje CIOS-a pravilno riješeno pitanje zbrinjavanja otpadnih voda jer je činjenica da svaki put kada vatrogasci tisućama litara vode ugase požar, ista voda, često pomiješana i s nekim kemikalijama, mora nekuda otići.

– Činjenica je da položaj CIOS-a kakav je sad, praktički unutar naselja i gradske četvrti, nije pravo mjesto gdje bi to trebao biti. Također je i činjenica da poduzeće Petra Pripuza ima sve dozvole, jer da ih nema, ne bi moglo tamo biti. Gotovo sve te dozvole izdala su ministarstva, a to znači da tu gradska četvrt apsolutno ne može nikako utjecati na trenutačnu situaciju, a sumnjam i da grad tu može previše napraviti jer je za sve nadležna država – smatra predsjednik gradske četvrti Stenjevec Željko Jeger koji napominje da svi oni sada mogu pisati peticije i izlaziti na ulice, ali da ne zna hoće li time uspjeti išta postići s obzirom na to da CIOS u ovom slučaju ima sve dozvole. S njim se slaže i urbanist Niko Gamulin.

Požar je podmetnut

– Ako je Pripuz i dobio sve potrebne dozvole, mogu vam reći da ih je on sigurno dobio protiv svih načela struke i zdravog razuma. U trenutačnom urbanističkom planu nije propisano koliko stambeni objekti trebaju biti udaljeni od industrijskih, i to je problem.

Isto tako, mi nemamo komisiju ili inspekcijsku službu koja bi mogla kontrolirati što se sve tamo odlaže i onda praktički ne znamo koliko su takva odlagališta sigurna – govori Gamulin. Petar Pripuz tek je kratko poručio da se njegovu poduzeću koje ostvaruje 1,3 milijarde kune prihoda godišnje nije cilj “kokošariti” za nekoliko stotina tisuća kuna te je rekao kako se nada da će policija ovoga puta pronaći počinitelja. U ponedjeljak popodne u PUZ-u su potvrdili da je požar podmetnut te da nastavljaju kriminalističko istraživanje.

