Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ODABRANO 20 LOKACIJA

Što s praznim prostorima u centru Zagreba? Rješenje Grada je na zapuštene izloge lijepiti plakate koji stoje 50.000 eura

Autor
Gabrijela Krešić
15.10.2025.
u 08:00

U prvoj fazi mapirano je više od stotinu izloga u središtu Zagreba, a odabrano je njih 20, ponajviše u vlasništvu Grada. Riječ je o lokacijama u Donjem i Gornjem gradu te Maksimiru, a u idućim fazama planiraju uključiti i izloge u privatnom vlasništvu te one pod upravljanjem Državnih nekretnina d.o.o., s kojima je, kažu, već uspostavljena inicijalna suradnja.

Prazni izlozi u središtu Zagreba već su godinama poput nijemih svjedoka promjena, zatvorenih obrtničkih lokala, propalih malih dućana i navika kupaca koje su se preselile u trgovačke centre ili na internet. Posebno su pogođene nekoć živopisne obrtničke ulice, Vlaška, Medulićeva, Ilica, kojima su majstorske radionice i male trgovine bile zaštitni znak, ali sad njihovi prostori zjape prazni, a izlozi su prekriveni slojem prašine. Upravo toj slici, kažu u Gradu, žele stati na kraj pa su ih odlučili oblijepiti plakatima.

Srž je to projekta Zašto volim Zagreb, kojim zapušteni izlozi dobivaju privremeno novo lice, tvrde na Radićevu trgu. Na njima se neće oglašavati popusti i rasprodaje, nego rečenice poput "Zagreb je ritam Ilice" ili "Na Dolcu sve počinje mirisom jutra". Plakati se izrađuju u suradnji s profesionalnim dizajnerima, a namjera je, objašnjavaju, vizualnim jezikom podsjetiti na identitet metropole, od povijesnih simbola i kulturne baštine do suvremenih priča koje danas oblikuju grad. U prvoj fazi mapirano je više od stotinu izloga u središtu Zagreba, a odabrano je njih 20, ponajviše u vlasništvu Grada. Riječ je o lokacijama u Donjem i Gornjem gradu te Maksimiru, a u idućim fazama planiraju uključiti i izloge u privatnom vlasništvu te one pod upravljanjem Državnih nekretnina d.o.o., s kojima je, kažu, već uspostavljena inicijalna suradnja.

Ključne riječi
Grad Zagreb Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još