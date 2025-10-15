Što s praznim prostorima u centru Zagreba? Rješenje Grada je na zapuštene izloge lijepiti plakate koji stoje 50.000 eura

Prazni izlozi u središtu Zagreba već su godinama poput nijemih svjedoka promjena, zatvorenih obrtničkih lokala, propalih malih dućana i navika kupaca koje su se preselile u trgovačke centre ili na internet. Posebno su pogođene nekoć živopisne obrtničke ulice, Vlaška, Medulićeva, Ilica, kojima su majstorske radionice i male trgovine bile zaštitni znak, ali sad njihovi prostori zjape prazni, a izlozi su prekriveni slojem prašine. Upravo toj slici, kažu u Gradu, žele stati na kraj pa su ih odlučili oblijepiti plakatima.



Srž je to projekta Zašto volim Zagreb, kojim zapušteni izlozi dobivaju privremeno novo lice, tvrde na Radićevu trgu. Na njima se neće oglašavati popusti i rasprodaje, nego rečenice poput "Zagreb je ritam Ilice" ili "Na Dolcu sve počinje mirisom jutra". Plakati se izrađuju u suradnji s profesionalnim dizajnerima, a namjera je, objašnjavaju, vizualnim jezikom podsjetiti na identitet metropole, od povijesnih simbola i kulturne baštine do suvremenih priča koje danas oblikuju grad. U prvoj fazi mapirano je više od stotinu izloga u središtu Zagreba, a odabrano je njih 20, ponajviše u vlasništvu Grada. Riječ je o lokacijama u Donjem i Gornjem gradu te Maksimiru, a u idućim fazama planiraju uključiti i izloge u privatnom vlasništvu te one pod upravljanjem Državnih nekretnina d.o.o., s kojima je, kažu, već uspostavljena inicijalna suradnja.