Stiže Europa, znači li to da nećemo moći van kao kad su bili Erdoğan i Biden?

Ma kaj pitate ak’ sve čujete – malo je viknuo jedan od radnika, čisto da nadglasa zvuk brusilice koji je dolazio iz zgrade, i zapravo posve jednostavnom rečenicom odgovorio na pitanje kako napreduje preobrazba Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u centar predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Nešto više od tri mjeseca dijele metropolu od preuzimanja europske štafete od Finske, a do tada, uvjeravali su nas jučer kod NSK, sve će biti spremno.

Morat će naći rješenje

– Ide sve po planu, ništa se vi ne brinite – govorili su nam radnici koje smo sreli kod “ngresnog centra”, kako trenutačno piše na potrganom natpisu budućeg središta raznih kongresa, u kojem bi se od siječnja do kraja lipnja trebali okupljati čelnici europskih zemalja. Dvjestotinjak “događanja na visokoj razini”, kako su iz Vlade već ranije izvijestili, planira se tijekom hrvatskog predsjedanja, neki od njih bit će i u drugim gradovima, a kako će sve to skupa izgledati, što se prvenstveno sigurnosti tiče, zasad još nije poznato. A baš je to dio koji najviše muči stanovnike Trnja, one koji žive u neposrednoj blizini budućeg centra okupljanja “faca” iz Europe.

– Ne znamo još ništa. Odnosno, znamo da su u tijeku radovi u samoj knjižnici, povremeno dolaze neki ljudi u odijelima koji to sve provjeravaju, ali mi zasad nismo dobili nikakve upute. Pretpostavljam da ćemo moći raditi normalno, ali i da ćemo povremeno vjerojatno morati biti zatvoreni. Sve ovisi o summitima i sastancima. Ako dolaze neki važni ljudi, osiguranje će sigurno biti na razini – rekla nam je Ljubica Selak, konobarica u kafiću Hard Place, koji se nalazi odmah u podnožju NSK, inače i omiljene destinacije marljivih studenata. Oni bi, kažu nam, predsjedanje najradije preskočili.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Protokol će biti najveći problem, strahuju Zlata Šimić i Neven Prguda

– Ili da centar događanja bude neki drugi – smije se Vlasta Pilić koja je jučer u knjižnicu “teglila” literaturu za ispit koji joj slijedi za tri dana. Njoj je, kazala je, NSK idealno mjesto za učenje jer živi u studentskom domu u kojem često nema svoj mir.

– Morat ću naći neko drugo mjesto. Nešto smo načuli da nećemo moći biti tu baš u vrijeme samih sastanaka, ali sve će obavijesti stići, kažu, u sljedeća dva mjeseca – rekla je Vlasta Pilić. Novu lokaciju za povremena učenja morat će naći i studentice strojarstva Lucija Babić i Marija Puškarić.

– Dolazimo povremeno pa nam to i nije toliki problem. Ali bit će ako navratimo pa “poljubimo vrata”. Ili uopće ne uspijemo prići ako bude zabranjen promet – kazale su Lucija i Marija. A upravo promet najviše brine i stanovnike Trnja kojima nije posve jasno kako će se organizirati dolazak čelnika Europe, njihov prijevoz, a onda i smještanje silnih službenih automobila po kvartu.

Informacije na vrijeme

– Taj sav protokol vjerojatno će biti najveći problem. Količina ljudi koja dolazi nije mala, baš kao ni njihova važnost. Nadam se da će nama život teći više-manje kao i dosad – rekla nam je Zlata Šimić, dok je Neven Prguda zaključio da je jedina dobra stvar čitavog predsjedanja činjenica da će se zgrada NSK konačno dovršiti. A kako kaže, bilo je i vrijeme.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Studentice Luciju Babić i Mariju Puškarić zanima gdje će učiti

– Dijelovi stoje nedovršeni još otkako je zgrada 1995. otvorena. Sad će se to konačno srediti, baš kao i plato koji treba popraviti – podsjetio je Neven Prguda na još jedan dio NSK koji čeka obnovu, a koji je gotovo čitav trenutačno preplavljen plavim točkama. Kako su nam objasnili radnici oko knjižnice, ploče na platou, a i ostali nedostaci poput šahtova oko kojih se skuplja voda, označeni su na taj način da se zna koji se moraju popraviti, a svi bi radovi trebali završiti u prosincu. Ove godine na pripreme potrošit će se 97,3 milijuna kuna, dok će samo predsjedanje sljedeće godine koštati još 143,7 milijuna. Do kraja 2019. očekuje se i završetak obuke osamstotinjak ljudi koji će na razne načine sudjelovati u organizaciji.

– Kako se sve planira do kraja godine, valjda je isti rok i da se nama dostave informacije. Hoće li i kada biti zabrane prometa, hoćemo li možda morati spuštati rolete i ne izlaziti iz kuća kao što je to bilo dok su dolazili Erdoğan ili Joe Biden, sve nas to zanima. Pogotovo jer je riječ o razdoblju koje traje pola godine – kazao je Mario Sertić iz Trnja, a kako doznajemo iz Ministarstva vanjskih poslova, o posebnim će se regulacijama te protokolima stanovnici kvartova oko NSK obavještavati na vrijeme. Kako su nam objasnili, događanja neće biti svaki dan niti će sva biti u Zagrebu, a o njima će se Zagrepčane informirati na vrijeme.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Iz prostora NSK čuju se brusilice, a čitavo je vrijeme u pogonu i dizalica kojom se materijal doprema na vrh objekta u obnovi