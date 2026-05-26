ISPLATI LI SE ANGAŽIRATI AGENCIJU?

Zagrepčanka bi kupila stan za 300.000 eura, ima ušteđevine, kredit bi otplatila ranije, muči ju samo kako ga pronaći

Zagreb: Izvješene zastave na zgradi Bundek centra
Robert Anic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
26.05.2026.
u 13:00

"Voljela bih da mi netko tko je kupovao stan napiše 'step by step' kako proces ide, od prvog razgledavanja i odlaska u banku do trenutka kad stan stvarno postane moj. Također me zanimaju iskustva s agencijama: jeste li ih angažirali, što su stvarno odradile, jeste li sve radili sami i što biste danas savjetovali?", napisala je.

Planira kupnju prvog stana u Zagrebu. Kupovala bi sama, uzela stambeni kredit, ciljam na 60 do 80 kvadrata, a budžet za sam stan bi joj bio do nekih 300.000 eura. Ima ušteđevine za učešće i inicijalne troškove, a plan joj je ako uzme kredit da ga vraća prijevremeno kroz godine, a ne nužno da čeka puni rok otplate, napisala je Zagrepčanka na Redditu pa dodala kako prati oglase po grupama, Njuškalu i stranicama agencija, ali da joj djeluje da dobri stanovi nestanu čim se objave, pa ju zanima imaju li agencije bolji pristup ponudama.

"Znam da agencije znaju biti svakakve i da tu može biti dosta 'mutnih' stvari, pa me zanima iz iskustva: isplati li se ići preko agencije baš zbog podrške kroz proces, ili je pametnije sve odraditi samostalno uz odvjetnika/javnog bilježnika? Spremna sam platiti malo više ako mi to stvarno skida stres i smanjuje rizik, ali ne bih bacala novce ako nema potrebe", objasnila je.

Najviše ju zanimaju, nastavila je, konkretni koraci, odnosno cijeli postupak od A do Ž: redoslijed koraka, papiri, banka, ugovori, kapara, provjere dokumentacije, procjena nekretnine, upis vlasništva i slično. "Voljela bih da mi netko tko je kupovao stan napiše 'step by step' kako proces ide, od prvog razgledavanja i odlaska u banku do trenutka kad stan stvarno postane moj. Također me zanimaju iskustva s agencijama: jeste li ih angažirali, što su stvarno odradile, jeste li sve radili sami i što biste danas savjetovali?", napisala je.

U jednom od odgovora piše da agencije u Zagrebu zapravo ne daju pristup boljim oglasima i da većina stanova i dalje završi na Njuškalu ili sličnim stranicama. "Ono što uglavnom nude je pogodnost pregleda i komunikacije, ali za to plaćate. Apsolutno možete kupiti bez agencije ako koristite dobrog odvjetnika. Osnovni postupak je: pronaći stan, provjeriti zemljišne knjige, dogovoriti cijenu, potpisati predugovor, platiti polog, podnijeti zahtjev za kredit, procjena banke, konačni ugovor, banka plaća prodavatelju, a zatim se vlasništvo upisuje u zemljišne knjige. Većina ljudi kombinira oba pristupa: sami pronalaze stan i koriste odvjetnika radi pravne sigurnosti", objasnio je korisnik.

Netko je napisao i da "ako misli da je bilo koga briga da mu ponudi dobru uslugu i da korektno zaradi svoj novac, gleda u krivu branšu", Agencije su, rekao je, prodavači, "a prodavači su predatori jer oni osim sreće i priče nemaju nikakve dodatne vrijednosti", zaključio je. 
Avatar za..dim..spremno__
13:45 26.05.2026.

Imam 61 godinu i do sada sam u zivotu 4 puta kupio stan, jednom obiteljsku kuću, te dva puta prodao stan i jednom prodao zemljište u Istri. Niti jednom nisam koristio nikakvu agenciju niti pravnika, sve ugovore i papirologiju sam odradio sam.

