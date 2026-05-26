U Kristijanov kafić posvećen Harryju Potteru dolaze čak iz Londona, pogledajte zašto

Fascinacija magijom, fantastikom te svijetom čarobnjaka rodila se kada je Kristijan Rittner kao dječak pogledao najpoznatiju filmsku priču na svijetu "Harry Potter i Kamen mudraca", a zatim i pročitao serijal romana slavne britanske spisateljice J. K. Rowling. Čarobnjački svijet toliko ga je oduševio da je Hogwarts odlučio pretvoriti u stvarnost, govori nam sam 34-godišnji Rittner, zagrebački ugostitelj. Njegov Wizard bar tematski je kafić posvećen Harryju Potteru, a smješten je na Kašinskoj cesti 27B u Sesvetama.

Rittner, inače kuhar i tattoo majstor, rodom je iz Kutine, dok na zagrebačkoj Trešnjevci živi već devet godina gdje, među ostalim, ima i vlastitu pizzeriju Ricky's. Prvotna ideja bila je otvoriti podružnicu njegove pizzerije u Sesvetama, no prošle zime, za vrijeme božićnih blagdana, dok je na televiziji iznova gledao Harryja Pottera, Rittner je dobio ideju da prostor ipak pretvori u nešto sasvim drugačije, objašnjava nam.

– Htio sam stvoriti mjesto u kojem mogu izraziti svoju kreativnost i ponuditi Zagrebu koncept kakav mu nedostaje – kaže vlasnik. Nije važno jeste li obožavatelj Harryja Pottera ili niste, dodaje Rittner, u Wizard baru svatko može na trenutak otputovati u čarobni svijet Hogwartsa. Wizard bar izdvaja se od svih ostalih kafića upravo zahvaljujući interijeru koji odiše toplinom, magijom i rustikalnošću, a uređenje je trajalo tri mjeseca, govori nam vlasnik.

Svaki detalj pažljivo je osmišljen; od novina Daily Prophet i časopisa The Quibbler koji su stvarno čitljivi, uokvirenih fotografija nekih od glavnih likova poput Albusa Dumbledorea, Bellatrix Lestrange te Snapea, koji je Kristijanov omiljeni lik, do čarobnih štapića, oznake za peron 9 3/4, tjeralice za Siriusom Blackom te pisama iz Hogwartsa koja "lebde" prostorom. Teško je izdvojiti jedan motiv koji je omiljen gostima, govori nam Rittner, ali pažnju ipak najviše privlači kotlić, smješten tik do ulaza, iz kojeg se dimi para te romantična svjetla koja vise sa stropa. Većinu dekoracija za kafić vlasnik je izradio vlastitim rukama kako bi prostor bio što autentičniji.

– U početku sam dekoracije naručivao putem interneta, ali brzo sam shvatio da to nije ono što želim. Kvaliteta me razočarala pa sam odlučio sve podići na višu razinu. Počeo sam učiti grafički dizajn i na kraju sam samostalno izradio sve slike i znakove koji se nalaze u kafiću – kaže i dodaje kako mu je u procesu uređivanja također pomogla djevojka Leona, inače studentica zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti, koja je izradila logo kafića i svojim crtežima dodatno obogatila prostor. Rittner je Zagrepčanima htio ponuditi ono što klasični kafići ne nude, govori nam. Wizard je, dakle, zamišljen kao prostor druženja pa posjetitelji ondje mogu zaigrati i neku od društvenih igara dostupnih u baru. Osim društvenih igara, posebnu energiju prostoru daje i kutak s knjigama.

– Svi naslovi prikupljeni su donacijama iz Facebook grupe "Sharing is caring". Gosti, tako, mogu čitati knjige u samom baru, ali i posuditi ih te vratiti nakon čitanja. Višak svojih knjiga gosti nam također uvijek mogu donirati – ističe Rittner. Što se tiče ponude pića, posjetitelji mogu birati između raznih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. U ponudi je čak 15 vrsti craft piva i devet signature koktela od kojih svaki nosi naziv po čarobnjačkim napitcima iz sage o malom čarobnjaku, a neki od njih su Unicorn blood, Dragon's breath, Pumpkin juice ili Felix felicis.

– Ideju za koktele osmislio sam uz pomoć mog susjeda i prijatelja Ivana Kuraka, profesionalnog barmena s dugogodišnjim iskustvom. Zajedno smo kreirali kombinacije, ali od početka sam znao da će svaki koktel biti inspiriran čarobnjačkim napitcima i atmosferom svijeta Harry Pottera – kaže Rittner. Cijene koktela se, ovisno o odabiru, kreću od sedam do devet eura. Zagrepčani su oduševljeni kafićem, govori nam, a najčešći su gosti parovi i roditelji s djecom.

– Djeci je posebno zanimljiv čarobni štapić kojim mogu upaliti svijeće na stropu pa se s time najviše vole igrati – kaže nam Kristijan. Do zagrebačkih Sesveta doputovali su i turisti iz Londona koji su za kafić saznali na društvenim mrežama. – Posjetila nas je ekipa iz Velike Britanije, što me stvarno oduševilo jer je njima cijela priča Harryja Pottera posebno bliska. Pohvalili su atmosferu i rekli da smo napravili zaista odličan posao – ističe. Zagrebu nedostaje više kreativnih i tematskih sadržaja, tvrdi Rittner.

– Većina kafića danas izgleda slično. Jednostavan interijer, televizor u kutu, klasična ponuda pića. Nedostaje poseban doživljaj. Na putovanjima sam vidio koliko su ovakvi koncepti vani popularni, stoga sam htio ponuditi nešto drugačije i kod nas – ističe.