FOTO Što se događa u Vukovarskoj? Stanari optužuju Grad za rušenje stabala zbog radova, imamo i njihovu stranu priče

U tijeku su radovi na proširenju sjevernog nogostupa Ulice grada Vukovara, točnije na dionici od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice. Riječ je dionici dugoj gotovo 1.200 metara radi izgradnje odvojene biciklističke staze i proširenog nogostupa. Završetak radova trebao bi trajati oko četiri mjeseca.

Mnogi su stanovnici metropole koji žive u blizini radova, navodno, zamijetili da se zbog projekta ruše stabla. – Razvoj prometa i biciklističke infrastrukture ne bi smio značiti uništavanje zelenila — moderan grad može i mora pronaći rješenja koja istovremeno štite okoliš, sigurnost i kvalitetu života građana. Nažalost, čini se da aktualna gradska politika sve češće bira beton umjesto prirode – poručila je jedna osoba na Facebooku.

Na ovaj potez upozorio je i bloger koji upravlja stranicom Vrtlar Kruno. – Hitno! Dobili smo obavijest da se u Ulici grada Vukovara (etapa od broja 49 pa nadalje prema Heinzelovoj) radi proširenja biciklističke staze ruše stabla! Nedopustivo je uklanjati stabla sada u vrijeme gnježđenja ptica i onda radi proširenja biciklističke staze! – poručio je.

Što se događa, upitali smo Zagrebački holding i Grad. Potvrdili su da projekt uključuje i rušenje stabala, ali su dodali da će se posaditi dvostruko više. – Po dovršetku radova ima ćemo jasno odvojene površine za bicikliste i pješake, a zeleni pojasevi i nova rasvjeta dodatno će poboljšati kvalitetu prostora. Uz stazu će se, gdje je moguće, urediti zeleni pojasevi s drvoredima. Između kolnika i biciklističke staze protezat će se zaštitni zeleni pojas, a na pojedinim dijelovima dodatno će se zelenilom razdvajati pješaci i biciklisti. Po projektu je planirano uklanjanje 9 stabala te zamjenska sadnja novih 23 stabala na trasi – kazali su. Naveli su i da aktivno provode projekte ozelenjavanja Zagreba sadnjom novih stabala.

– Grad Zagreb od 2021. godine naovamo provodi strateško ozelenjavanje grada Zagreba. I ove se godine sadi oko 8000 stabala, a u prethodnim sezonama na području grada Zagreba posađeno je gotovo 30.000 stabala. Također, s ciljem ublažavanja klimatskih promjena, u Gradu Zagrebu se od 2024. godine provodi pilot - projekt cvjetnih livada, kako bi se očuvala bioraznolikost u urbanim sredinama. Grad Zagreb također ulaže u proširenje javnih zelenih površina - izmjenama GUP-a 2025. godine povećane su zelene površine u Zagrebu, a početkom 2026. godine počelo je i uređenje Parka Središće. Također, u tijeku su pripreme za uređenje prvog novog gradskog parka nakon dva desetljeća - Parka Novi Zagreb – kazali su.