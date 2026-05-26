NAKON NAGODBE KOSTE KOSTANJEVIĆA

Tomašević odgovorio Turudiću: 'Određeni akteri bi se meni trebali ispričati...'

Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
26.05.2026.
u 11:14

Podsjetimo, jučer je bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

Kako komentira izjavu Ivana Turudića koji je rekao da bi se određeni akteri trebali ispričati nakon nagodbe Koste Kostanjevića, upitan je Tomislav Tomašević na konferenciji za medije.  – Ja ću reći da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok, a optužnica je podignuta šest mjeseci nakon toga. Koja je bila potreba da me se ispita baš tjedan dana prije izbora? Koji političar u Hrvatskoj je ikada bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidira? – uzvratio je Tomašević.

Podsjetimo, jučer je bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Uz novčanu kaznu od 40.000 eura, Kostanjević mora vratiti i 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito uzeo u Aferi Hipodrom.
Ključne riječi
Kosta Kostanjević Zagreb Afera Hipodrom Ivan Turudić Tomislav Tomašević

Komentara 17

Pogledaj Sve
Avatar O l u j a
O l u j a
11:26 26.05.2026.

Opet tajming?!? Nije što je Kosta krao. Nije što ga je on branio do tjedan prije priznanja. Nego je - t a j m i n g. Zašto je grahoglavog ispitivalo tjedan prije izbora? Meni se čini da ovaj već slaže priču o "političkom pakovanju" 🤔 Kosta K. bi mogao, kao onaj maloljetni iz Beograda, imati listu, ha?

VR
Vrapčanac
11:17 26.05.2026.

Senf baš ne zna kada treba stati, baš se želi namjestiti na volej. A možda očekuje nešto gdje će biti uključen pa slaže priču da mu se to pakira iz osvete.

LL
lijepa_li si
11:27 26.05.2026.

da. turudić ne ide mladenovim, zlatinim stazama, očito je.

