Tomašević odgovorio Turudiću: 'Određeni akteri bi se meni trebali ispričati...'

Kako komentira izjavu Ivana Turudića koji je rekao da bi se određeni akteri trebali ispričati nakon nagodbe Koste Kostanjevića, upitan je Tomislav Tomašević na konferenciji za medije. – Ja ću reći da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok, a optužnica je podignuta šest mjeseci nakon toga. Koja je bila potreba da me se ispita baš tjedan dana prije izbora? Koji političar u Hrvatskoj je ikada bio ispitivan kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidira? – uzvratio je Tomašević.

Podsjetimo, jučer je bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević, nakon priznanja nedjela i nagodbe s USKOK-om, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Uz novčanu kaznu od 40.000 eura, Kostanjević mora vratiti i 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito uzeo u Aferi Hipodrom.