ŽIVOT BEZ TOPLE VODE

Zagrepčanin otkrio kako preživjeti dok su radovi na toplovodu: 'Odem tamo svaki dan, obavim tuširanje, brijanje i idem dalje'

Zagreb: Radovi na revitalizaciji magistralnog vrelovoda u Hanamanovoj ulici
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
26.05.2026.
u 15:00

Drugi su dali svoje prijedloge pa je bilo onih koji su sugerirali nabavku tuša za kampiranje, grijanje vode u kuhalu...

Odmah po završetku ogrijevne sezone u Zagrebu počeli su radovi na obnovi gradske vrelovodne mreže, a neki kvartovi na zapadu Zagreba bez tople vode su na više od 20 dana. Obustava je trenutačno u tijeku u Španskom, Gajnicama i Malešnici, i to do 10. lipnja, a stanovnici smišljaju razna rješenja kako bi osobnu higijenu mogli obaviti koliko-toliko toplom vodom. Jedan je stanovnik Španskog predložio svoje rješenje - mjesečno članstvo u obližnjoj teretani koja radi 24 sata dnevno. 

– Koristim ju svaki dan, ali ne za vježbanje. Obavim tuširanje, brijanje, sve što treba i idem dalje – poručio je ovaj stanovnik Španskog. Drugi su dali svoje prijedloge, a povod je bila objava žena koja je tražila savjete od susjeda. – Ekipa bez tople vode, kak se vi perete?
Vi face koji se tuširate u hladnoj vodi zaobiđite objavu, znamo da postojite, da znamo da ste opasni i face i najjači i nepokolebljivi ok, shvatili smo, naporniji ste od jehovinih svjedoka. Skrolajte dalje, hvala. Vi koji se ipak volite u toploj vodi tuširati, slusam ideje, savjete, rješenja – pitala je. 

Grijanje vode, kanta i zalijevanje, odgovor je s kojim se većina susjeda složila. – Moji zagrijavaju vodu u kuhalu i mjesaju je s hladnom. A evo sada smo planirali kupiti električnu pipu za grijanje vode – poručila je jedna osoba. Našao se tu i koji uistinu koristan savjet. Jedni su tako predložili nabavku tuša za kampiranje, drugi odlazak kod prijatelja ili člana obitelji koji ima toplu vodu. Dio susjeda instalirao si je električni bojler za slučaj da im treba topla voda. Bilo je i šaljivih komentara. – Staviš bazen na balkon ugrije se toplo je taman kad iz posla dođeš ravno u bazen ako je mali balkon dobar je i onaj mali bazenčić – jedna je osoba dometnula. 

Što se tiče obustave u Zagrebu, u HEP Toplinarstvu su napomenuli da se ove godine završava druga faza velikog projekta revitalizacije vrelovoda. –  Mijenja se ukupno 23,7 kilometara vrelovodne mreže (ukupno 47,4 kilometara cijevi), od čega je preostala zamjena posljednjih 0,6 kilometara vrelovoda, odnosno 1,2 kilometara vrelovodnih cijevi – poručili su. Od 1. do 7. lipnja, dodajmo, bez tople vode bit će i dio Savice, točnije adrese Gruška 2-10, Ulica Vladimira Ruždjaka 2A te Lastovska 1 i 1A. 

Kako se tuširaju ljudi u većini hrvatskih gradova bez toplovoda?

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Zagreb: Koncert Prljavog kazališta na Šalati
MAŽURANIĆ FEST

Dubrava pomaže djevojčici koja je ostala u kolicima! 'Branitelji kuhaju gulaš, pjevat će nam Davorin Bogović. Vidimo se na igralištu'

Djevojčica je prije dvije godine ostala u kolicima, obitelj je u katastrofalnom imovinskom stanju. Pomažemo im za najamninu. A događaj će biti spektakularan. Davorin Bogović nastupit će u subotu, u nedjelju imamo reperski spektakl uz open mic. Branitelji iz 145. brigade radit će 500 porcija gulaša, kaže jedan od organizatora Antun Bošnjaković

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
vrijedni 75 milijuna eura

Tomašević najavio veliku nabavu: Zagrebu stiže 20 novih dugih niskopodnih tramvaja

Grad ove godine očekuje i isporuku 62 električna autobusa, dok već sada prometuju četiri električna autobusa iz pilot-projekta, prva takva vozila u hrvatskom javnom prijevozu. U Podsusedu je u ožujku počela izgradnja nove punionice za električna vozila, a ove godine trebala bi biti dovršena i nova tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici, prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 25 godina

