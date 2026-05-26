Možemo mi dobiti nekoliko ovakvih?

VIDEO Pogledajte kako Korejci čekaju javni prijevoz, a što bi se dogodilo u Zagrebu? 'Nije žvaka za seljaka'

26.05.2026.
u 15:30

Staklena i klimatizirana autobusna stanica iz Seula izazvala je lavinu komentara među Zagrepčanima, a mnogi tvrde da bi kod nas bila uništena već nakon nekoliko dana.

Staklena, klimatizirana i potpuno zatvorena autobusna stanica iz Seula izazvala je veliku raspravu među Zagrepčanima na Redditu. Video moderne stanice iz Južne Koreje osvanuo je na zagrebačkom Redditu uz pitanje: “Možemo mi dobiti nekoliko ovakvih stanica kao u Koreji? Mislim ako se ne krade onda valjda možemo.” I dok su neki komentirali kako bi takve stanice bile odlična stvar tijekom zagrebačkih ljetnih sparina i zimskih minusa, velik dio rasprave brzo se pretvorio u pesimistične prognoze o tome koliko bi takva infrastruktura kod nas opstala prije nego što bude uništena.


A bus station in Seoul, South Korea
by
u/DanielFromNigeria in
nextfuckinglevel

“Prvi sat bi se išaralo, treći dan bi se ukrali taburei, sedmi dan stakla bi se porazbijala...”, napisao je jedan korisnik, a njegov komentar prikupio je desetke reakcija. Drugi su nastavili u sličnom tonu pa su tvrdili kako bi “maksimalno tri dana” bilo dovoljno da stanica bude uništena, dok je jedan korisnik zaključio kako bi sve “preživjelo možda pola dana”. Neki su raspravu odveli i korak dalje pa problem nisu vidjeli samo u vandalizmu, već i u općoj kulturi odnosa prema javnom prostoru. “Kod nas još 100 godina neće biti kulture da ovakvo nešto preživi duže od tjedan dana”, napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao: “Nije žvaka za seljaka. U roku od 3 sata na staklu natpis lokalne nogometne ekipe.”

Ipak, nisu svi bili toliko negativni. Dio korisnika smatra da upravo zbog takvog razmišljanja Hrvatska teško napreduje. “Da, i? Osmi dan bi se ponovno izgradilo i uredilo. Ako je 90 posto ljudi uredno i želi napredak, neće dati da ih ovih 10 posto koči”, poručio je jedan korisnik. U raspravu se uključila i korisnica koja tvrdi da je deset godina živjela u Koreji. Ona je istaknula kako ovakve stanice ipak nisu standard ni u Seulu te da se uglavnom radi o pojedinačnim primjerima ili novijim projektima. “Debela većina stanica su samo nadstrešnice”, napisala je, ali je dodala kako Koreja posljednjih godina postavlja ventilatore i zaštitu od sunca na prometnim raskrižjima, što bi, smatra, bilo korisno i u Zagrebu tijekom sve češćih toplinskih valova. Drugi korisnici podsjetili su i na velike klimatske razlike između Hrvatske i Južne Koreje. “Njima fakat i treba kad je preko ljeta +40 i vlaga 99 posto. Neizdrživo”, napisao je jedan komentator.

Zagreb: Koncert Prljavog kazališta na Šalati
MAŽURANIĆ FEST

Dubrava pomaže djevojčici koja je ostala u kolicima! 'Branitelji kuhaju gulaš, pjevat će nam Davorin Bogović. Vidimo se na igralištu'

Djevojčica je prije dvije godine ostala u kolicima, obitelj je u katastrofalnom imovinskom stanju. Pomažemo im za najamninu. A događaj će biti spektakularan. Davorin Bogović nastupit će u subotu, u nedjelju imamo reperski spektakl uz open mic. Branitelji iz 145. brigade radit će 500 porcija gulaša, kaže jedan od organizatora Antun Bošnjaković

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
vrijedni 75 milijuna eura

Tomašević najavio veliku nabavu: Zagrebu stiže 20 novih dugih niskopodnih tramvaja

Grad ove godine očekuje i isporuku 62 električna autobusa, dok već sada prometuju četiri električna autobusa iz pilot-projekta, prva takva vozila u hrvatskom javnom prijevozu. U Podsusedu je u ožujku počela izgradnja nove punionice za električna vozila, a ove godine trebala bi biti dovršena i nova tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici, prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 25 godina

