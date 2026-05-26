#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Ratna crkva-bolnica postala je simbol opstanka: U Zagrebu predstavljanje monografije o Novoj Biloj

Zagreb: Promocija knjige Željka Pazina Duhovitoš?u do zdravog duha
Goran Stanzl/Vecernji list
Autor
Gabrijela Krešić
26.05.2026.
u 15:15

Program će biti obogaćen glazbenim i video sadržajima posvećenima životu i povijesti župe Nova Bila, a organizatori poručuju kako ovom večeri žele poslati snažnu poruku povezanosti Hrvata iz domovine i Bosne i Hercegovine te važnosti očuvanja povijesne memorije za buduće generacije.

Ratna bolnica u crkvi, humanitarni konvoji pod granatama i borba za opstanak Hrvata Središnje Bosne samo su dio potresnih priča koje donosi monografija "50 godina župe Nova Bila“. Riječ je o knjizi autora fra Mogomira Kikića koja će biti promovirana sutra u prostoru Nadbiskupijskog pastoralnog instituta na Kaptolu. Monografija, čiji je suizdavač Zaklada Memorijalni centar Hrvata, donosi priču o vjeri, opstanku i identitetu Hrvata Lašvanske doline tijekom posljednjih 50 godina. Poseban naglasak stavljen je na ratno razdoblje, kada je crkva-bolnica u Novoj Biloj postala jedno od ključnih mjesta pomoći i simbol preživljavanja Hrvata Središnje Bosne tijekom rata.

Organizatori ističu kako knjiga nije samo pregled povijesti jedne župe, nego i svjedočanstvo o ljudima koji su, unatoč teškim okolnostima, sačuvali vjeru, zajedništvo i hrvatski identitet. Na predstavljanju će uz autora govoriti Anto Bilić, ravnatelj Zaklade Memorijalni centar Hrvata, general Ilija Nakić, predsjednik Upravnog odbora Zaklade te Ante Damjanović, jedan od sudionika humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Program će biti obogaćen glazbenim i video sadržajima posvećenima životu i povijesti župe Nova Bila, a organizatori poručuju kako ovom večeri žele poslati snažnu poruku povezanosti Hrvata iz domovine i Bosne i Hercegovine te važnosti očuvanja povijesne memorije za buduće generacije.
Zagreb: Koncert Prljavog kazališta na Šalati
MAŽURANIĆ FEST

Dubrava pomaže djevojčici koja je ostala u kolicima! 'Branitelji kuhaju gulaš, pjevat će nam Davorin Bogović. Vidimo se na igralištu'

Djevojčica je prije dvije godine ostala u kolicima, obitelj je u katastrofalnom imovinskom stanju. Pomažemo im za najamninu. A događaj će biti spektakularan. Davorin Bogović nastupit će u subotu, u nedjelju imamo reperski spektakl uz open mic. Branitelji iz 145. brigade radit će 500 porcija gulaša, kaže jedan od organizatora Antun Bošnjaković

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
vrijedni 75 milijuna eura

Tomašević najavio veliku nabavu: Zagrebu stiže 20 novih dugih niskopodnih tramvaja

Grad ove godine očekuje i isporuku 62 električna autobusa, dok već sada prometuju četiri električna autobusa iz pilot-projekta, prva takva vozila u hrvatskom javnom prijevozu. U Podsusedu je u ožujku počela izgradnja nove punionice za električna vozila, a ove godine trebala bi biti dovršena i nova tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici, prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 25 godina

