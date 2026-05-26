Ratna crkva-bolnica postala je simbol opstanka: U Zagrebu predstavljanje monografije o Novoj Biloj

Ratna bolnica u crkvi, humanitarni konvoji pod granatama i borba za opstanak Hrvata Središnje Bosne samo su dio potresnih priča koje donosi monografija "50 godina župe Nova Bila“. Riječ je o knjizi autora fra Mogomira Kikića koja će biti promovirana sutra u prostoru Nadbiskupijskog pastoralnog instituta na Kaptolu. Monografija, čiji je suizdavač Zaklada Memorijalni centar Hrvata, donosi priču o vjeri, opstanku i identitetu Hrvata Lašvanske doline tijekom posljednjih 50 godina. Poseban naglasak stavljen je na ratno razdoblje, kada je crkva-bolnica u Novoj Biloj postala jedno od ključnih mjesta pomoći i simbol preživljavanja Hrvata Središnje Bosne tijekom rata.

Organizatori ističu kako knjiga nije samo pregled povijesti jedne župe, nego i svjedočanstvo o ljudima koji su, unatoč teškim okolnostima, sačuvali vjeru, zajedništvo i hrvatski identitet. Na predstavljanju će uz autora govoriti Anto Bilić, ravnatelj Zaklade Memorijalni centar Hrvata, general Ilija Nakić, predsjednik Upravnog odbora Zaklade te Ante Damjanović, jedan od sudionika humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Program će biti obogaćen glazbenim i video sadržajima posvećenima životu i povijesti župe Nova Bila, a organizatori poručuju kako ovom večeri žele poslati snažnu poruku povezanosti Hrvata iz domovine i Bosne i Hercegovine te važnosti očuvanja povijesne memorije za buduće generacije.