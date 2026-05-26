Vozačica iz Rijeke uvjerena da je u Zagrebu na meti pauka zbog tablica: 'Drugi parkiraju gore od mene'

“Diže li pauk češće aute s registracijama koje nisu zagrebačke?” – pitanje je koje je na Redditu izazvalo lavinu komentara nakon što je jedna korisnica ispričala da joj je vozilo s riječkim tablicama već drugi put završilo na deponiju zbog nepropisnog parkiranja ispred zgrade. Korisnica tvrdi kako je automobil parkirala djelomično na rubu zebre jer u kvartu, kako kaže, gotovo nikad nema slobodnih mjesta. Iako priznaje da je napravila prekršaj, smatra da je upravo zbog registracija završila na meti prijava, dok drugi automobili sa zagrebačkim tablicama ostaju parkirani na sličnim mjestima bez posljedica.

– Već mi drugi put pauk diže auto ispred zgrade. Imam RI tablice. Ujutro auta nema, a drugi oko zgrade ostanu parkirani na istim mjestima – napisala je. Dodala je i kako ju je zasmetalo što joj na deponiju ovaj put nisu pokazali fotografiju prekršaja, zbog čega se zapitala postoji li uopće mogućnost žalbe. No u komentarima nije naišla na previše razumijevanja. Većina korisnika poručila joj je da problem nisu registracije nego način parkiranja. “Dva puta ti je dignut auto jer nisi naučila odmah nakon prvog puta da se ne smije nepropisno parkirati”, napisao je jedan korisnik.

Drugi su isticali da je parkiranje uz zebru posebno problematično, bez obzira na nedostatak mjesta u kvartu. “Sori, ali parkiranje na zebru je malo bolje od parkiranja na invalidsko mjesto. Gdje ja živim u Zagrebu nema nikad mjesta, ali se uvijek snađem i propisno parkiram. Ako mogu ja, mogu svi”, poručio joj je jedan komentator. “Nema to veze s tablicama nego je ljudima više dosadilo da se parkira kako tko stigne pa prijavljuju. Pazi gdje parkiraš i nećeš imati problema”, napisao je jedan korisnik, dodajući kako sumnja da bi joj žalba mogla proći.

Bilo je i onih koji smatraju da bi vozači s registracijama iz drugih gradova trebali biti još oprezniji. “Osobno da dođem u neki drugi grad bio bih ekstra oprezan s parkingom i ne bih si dopuštao ono što si dopuštaju domaći. Pogotovo ne bih ostavljao auto na zebri. Ali eto, nakon dva pauka valjda naučiš”, napisao je jedan komentator. Naravno, nije nedostajalo ni sarkastičnih prijedloga. “Kupi tablice koje su papirnate pa ih zalijepi preko, ali nemoj zaboraviti skinuti dok voziš. Ili ako već živiš u Zagrebu, jednostavno registriraj auto tu, sigurno je jeftinije nego pauk”, našalio se jedan korisnik.