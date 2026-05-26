Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
priznaje da je napravila prekršaj

Vozačica iz Rijeke uvjerena da je u Zagrebu na meti pauka zbog tablica: 'Drugi parkiraju gore od mene'

Zagreb: Pazite gdje parkirate, pauk je u dobroj formi
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.05.2026.
u 14:30

Nakon što joj je auto drugi put završio na deponiju zbog parkiranja uz zebru, zapitala se jesu li problem registracije ili susjedske prijave. Komentari na Redditu nisu imali previše milosti.

Diže li pauk češće aute s registracijama koje nisu zagrebačke?” – pitanje je koje je na Redditu izazvalo lavinu komentara nakon što je jedna korisnica ispričala da joj je vozilo s riječkim tablicama već drugi put završilo na deponiju zbog nepropisnog parkiranja ispred zgrade. Korisnica tvrdi kako je automobil parkirala djelomično na rubu zebre jer u kvartu, kako kaže, gotovo nikad nema slobodnih mjesta. Iako priznaje da je napravila prekršaj, smatra da je upravo zbog registracija završila na meti prijava, dok drugi automobili sa zagrebačkim tablicama ostaju parkirani na sličnim mjestima bez posljedica.

– Već mi drugi put pauk diže auto ispred zgrade. Imam RI tablice. Ujutro auta nema, a drugi oko zgrade ostanu parkirani na istim mjestima – napisala je. Dodala je i kako ju je zasmetalo što joj na deponiju ovaj put nisu pokazali fotografiju prekršaja, zbog čega se zapitala postoji li uopće mogućnost žalbe. No u komentarima nije naišla na previše razumijevanja. Većina korisnika poručila joj je da problem nisu registracije nego način parkiranja. “Dva puta ti je dignut auto jer nisi naučila odmah nakon prvog puta da se ne smije nepropisno parkirati”, napisao je jedan korisnik.

Drugi su isticali da je parkiranje uz zebru posebno problematično, bez obzira na nedostatak mjesta u kvartu.  “Sori, ali parkiranje na zebru je malo bolje od parkiranja na invalidsko mjesto. Gdje ja živim u Zagrebu nema nikad mjesta, ali se uvijek snađem i propisno parkiram. Ako mogu ja, mogu svi”, poručio joj je jedan komentator.  “Nema to veze s tablicama nego je ljudima više dosadilo da se parkira kako tko stigne pa prijavljuju. Pazi gdje parkiraš i nećeš imati problema”, napisao je jedan korisnik, dodajući kako sumnja da bi joj žalba mogla proći.

Bilo je i onih koji smatraju da bi vozači s registracijama iz drugih gradova trebali biti još oprezniji. “Osobno da dođem u neki drugi grad bio bih ekstra oprezan s parkingom i ne bih si dopuštao ono što si dopuštaju domaći. Pogotovo ne bih ostavljao auto na zebri. Ali eto, nakon dva pauka valjda naučiš”, napisao je jedan komentator. Naravno, nije nedostajalo ni sarkastičnih prijedloga. “Kupi tablice koje su papirnate pa ih zalijepi preko, ali nemoj zaboraviti skinuti dok voziš. Ili ako već živiš u Zagrebu, jednostavno registriraj auto tu, sigurno je jeftinije nego pauk”, našalio se jedan korisnik.
Ključne riječi
Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
GA
Gajger
15:04 26.05.2026.

Još jedna ugrožena...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Koncert Prljavog kazališta na Šalati
MAŽURANIĆ FEST

Dubrava pomaže djevojčici koja je ostala u kolicima! 'Branitelji kuhaju gulaš, pjevat će nam Davorin Bogović. Vidimo se na igralištu'

Djevojčica je prije dvije godine ostala u kolicima, obitelj je u katastrofalnom imovinskom stanju. Pomažemo im za najamninu. A događaj će biti spektakularan. Davorin Bogović nastupit će u subotu, u nedjelju imamo reperski spektakl uz open mic. Branitelji iz 145. brigade radit će 500 porcija gulaša, kaže jedan od organizatora Antun Bošnjaković

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
vrijedni 75 milijuna eura

Tomašević najavio veliku nabavu: Zagrebu stiže 20 novih dugih niskopodnih tramvaja

Grad ove godine očekuje i isporuku 62 električna autobusa, dok već sada prometuju četiri električna autobusa iz pilot-projekta, prva takva vozila u hrvatskom javnom prijevozu. U Podsusedu je u ožujku počela izgradnja nove punionice za električna vozila, a ove godine trebala bi biti dovršena i nova tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici, prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 25 godina

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!