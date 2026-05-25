POČINJE U ČETVRTAK

Toni Cetinski kod njih je postao reprezentativac u ribolovu, ide u Japan! A branitelji iz Granešine sad održavaju likovnu koloniju

Situacija je trenutačno napeta, priča se o tome tko sluša ovo ili ono, spominje se Thompson, svi su u stresu. Ova kolonija za cilj ima opuštanje, ribolov i druženje, kazao je predsjednik udruge koja održava jezero i kompleks u zagrebačkoj Dubravi

Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske već godinama upravlja s kompleksom i umjetnim jezerom u Dubravi preko ceste od Grada mladih, a osim što organiziraju razna ribička natjecanja i prvenstva, svake godine ondje se održava i već dobro prepoznata međunarodna likovna kolonija. 

Ovogodišnji trodnevni događaj počinje u četvrtak, traje do subote, a za sudjelovanje je prijavljeno 42 umjetnica i umjetnika. – Situacija je trenutačno napeta, priča se o tome tko sluša ovo ili ono, spominje se Thompson, svi su u stresu. Ova kolonija za cilj ima opuštanje, ribolov i druženje. Sudionici mogu slikati što i koliko žele, u petak nam se najavio i gradonačelnik Tomislav Tomašević, u subotu imamo natjecanje u ribolovu. Bit će zabavno i prije svega - opuštajuće – kaže nam Mirsad Ćustić, predsjednik udruge. 

Kompleks u Granešini nedavno je bio i domaćin državnog prvenstva u lovu pastrve, a sudjelovalo je 18 natjecatelja. Među njima je bio i slavni pjevač Toni Cetinski koji se plasirao na četvrto mjesto i tako postao reprezentativac Hrvatske u svjetskom natjecanju koje će se održati u Japanu.

– U reprezentaciju ulaze prvih četiri, peti je rezerva. Toni je bio jako dobar, ide u Japan – kazao je M. Ćustić. Pjevač poznat po hitovima poput "Opet si pobijedila", "Onaj tko te ljubi sretan je", i "Blago onom tko te ima" bit, će, dakle, hrvatski reprezentativac, a Ćustić dodaje da su se ribolovci branitelji iz Granešine kandidirali i da postanu domaćini svjetskog prvenstva u 2027. godini. – Čini se da imamo dosta dobre šanse da nam to i uspije – rekao nam je Ćustić. Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske osnovana je, inače. 1998.g. u Zagrebu, a danas broji 846 člana. 

Zagreb: Obilježena 20. obljetnica USRIDRRH-a
NEMA KOŠEVA NI KULTURE

Čitatelj upozorava da se otpad uz biciklističku stazu u Zagrebu ne rješava od siječnja, vijećnik kaže: 'Predložit ću da moji kolege odu čistiti'

– Posebno zabrinjava činjenica da je Holding pitanje održavanja čistoće prebacio na lokalni mjesni odbor, čime se odgovornost samo prebacuje s jedne institucije na drugu, dok se stvarni problem ne rješava. Žalosno je da izabrani predstavnici mjesnih odbora očito nisu svjesni stanja u kvartu u kojem navodno žive – ističe naš čitatelj.

