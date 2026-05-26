Policija otkrila nove detalje požara Porschea na Maksimiru: Auto namjerno zapaljen, šteta gotovo 8000 eura

Požar Porschea koji je u noći na ponedjeljak izbio na Maksimiru bio je podmetnut, pokazao je policijski očevid.Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka, zasad nepoznati počinitelj polio je osobni automobil marke Porsche zagrebačkih registarskih oznaka zapaljivom tekućinom te ga potom zapalio otvorenim plamenom. Podsjetimo, požar je izbio oko 2.35 sati u Ulici I. Resnik, u dvorištu obiteljske kuće. Automobil je u vlasništvu 32-godišnjaka, a vatrogasci su ubrzo ugasili vatru i spriječili njezino širenje. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Materijalna šteta procijenjena je na oko 7900 eura, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.