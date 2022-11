Stanari centra bjesni zbog Hollywooda, ne pomažu ni medenjaci, a ni Kate koja juri kraj Tomaševićevih ZG vrećica

Grubijani s fantomkama pucaju, jure u brzim autima i sudaraju se s tramvajima, detonacije odjekuju glavnim trgom... Nakon Dubrovnika, Splita i Šibenika, Hollywood je stigao i u Zagreb, a do 31. siječnja oko 130 lokacija postaje kulisom za snimanje visokobudžetnog akcijskog filma “Canary Black”. U glavnoj je ulozi Kate Beckinsale, koja je u jednoj sceni projurila i pored uredno odloženih plavih ZG vrećica u Ilici. Zagreb je točno ono što je ekipa tražila, stari grad sa zanimljivom energijom, dovoljno širokim ulicama za snimanje, a bit će i jedan od likova u filmu, objasnio je nedavno redatelj Pierre Morel.

Zarada 11 milijuna

S druge strane, ne poričući benefite koje će od snimanja spektakla imati hrvatska filmska industrija i turizam u metropoli, upućeni govore da je hollywoodske filmaše zapravo privukla niska cijena najma top lokacija u strogom centru. Cijena dnevne rente ima nulu ili dvije manje nego u bilo kojoj drugoj europskoj metropoli, stoga ne čudi da je filmskoj ekipi centar Zagreba dobro sjeo. Osjećaji nisu obostrani, ako pitate što o svemu misle stanare zgrada oko Jelačićeva trga, Ilice i Frankopanske koji su gotovo čitav tjedan od 20 sati pa do jutra imali poteškoća s ulaskom i izlaskom iz svojih domova.

– Hvala bogu što je gotovo. Sin mi se neku večer vraćao s treninga, sat i pol ga nisu pustili da prođe, iako je padala kiša – ljuti se Slavko. O tome da se snima film, dodaje, obaviješteni su u posljednjem trenutku. – Grad nam je u haustor nalijepio papir, kao kad susjed ima radove u stanu pa moli za razumijevanje. A i trg je ujutro kad odu zmazan – negoduje Slavko kojeg smo sreli pokraj željezne ograde u Ilici. Okružuje set, a uz nju stoje zaštitari, policajci i članovi filmske ekipe koji prolaznike ljubazno mole za strpljenje ili upućuju na zaobilazne pravce. – Kasnim s dostavom već 20 minuta. Sve mi se ohladilo, a kažu da mi je najbolje ići preko Tomićeve uspinjačom. A na biciklu sam – ogorčen je bio i Matko.

Stanare centra produkcija nastoji umiriti medenjacima pa je do ograde pokraj hotela Dubrovnik domarširala skupina studentica noseći kutije s kolačićima iz Cukeraja.

– Kaj misle da budu nam se s tim tvrdim keksima iskupili? Nema šanse. Već tjedan dana obilazim oko vlastitog stana kao da sam na Tour de France – žali se umirovljenica Zorica. Da ne mora pred unuka koji ovaj tjedan ima školu popodne, ne bi ni izlazila iz stana. I nema ništa protiv snimanja filmova, kaže, no smatra da se stvar mogla bolje iskomunicirati.

– Snimalo se i prije. Kod kavane Corso, sjećam se, snimali su biografski film o Titu, mislim da je to bio “Bombaški proces”. Rušili su tramvaje, zaustavljali promet, pilili parkirne aparate... Ali najavili su mjesecima unaprijed – objašnjava Zorica.

Zaštitari i policajci s druge strane ograde za filmsku ekipu imaju samo riječi hvale. A snimanje akcijskog spektakla, kažu, nije dječja igra.

– Puca se, auti jure i gore, opasno je pa ne možemo puštati ljude samo tako. Evo, neki dan je kamerman skoro nastradao, kaskader u jurećem autu za dlaku ga je promašio – govori jedan od zaštitara. Ni Filip, konobar iz Stare vure, nema ništa protiv filma, iako mu svake večeri kad se vraća s posla treba gotovo pola sata više da bi stigao do Glavnog kolodvora.

– Meni je to super. Jedva čekam da “Canary Black” dođe u kina pa da svoj grad mogu gledati na velikom platnu – kaže.

Obližnja pivnica Pinta sablasno je prazna, a konobar Jasmin dosađuje se cijelu večer.

– Niš ne radim, nema nikog. Osjećam se ko neki uhljeb – smije se. Otkako su oko 20 sati zatvorili trg, poslužio je sedmero gostiju. Situacija je takva gotovo čitav tjedan pa Pinta radi skraćeno, do 22.

Prilika i lekcija

– To je minimalno 3000 kuna gubitka pomnoženo s danima snimanja. OK, nadoknadit ćemo to kada počnu Advent i Svjetsko prvenstvo, ali nije u redu da nam se nitko nije došao ispričati ili nekako dati do znanja da razumiju da nam trpi poslovanje – iskren je Jasmin.

No opsada trga i okolice je završena. Filmska ekipa idućih će nekoliko dana snimati u zatvorenim prostorima, potom se nakratko vraća na vanjske lokacije, a završit će prije početka Adventa i onda nastaviti u siječnju. Grad će na najmu lokacija u tri mjeseca zaraditi oko 103 tisuće kuna, ali tu prihodi ne staju.

– Od zakupa gradskog prostora, službi, pomoći i privremene regulacije prometa zaradit ćemo oko 650.000 kuna, a neizravno, od poreza, prireza zaposlenih na setu, odnosno osoblja iz zagrebačkih produkcijskih kuća, čak do 10 milijuna kuna – kazao je nedavno dogradonačelnik Luka Korlaet. A da su dobrobiti od snimanja filma nemjerljive smatra i Mia Pećina Drašković iz Zagrebačkog filmskog ureda.

– Možemo samo biti sretni jer je ovakav projekt došao u Zagreb i u Hrvatsku. U velikim gradovima poput Londona, Pariza, New Yorka ili Los Angelesa filmovi se snimaju i do 365 dana u godini – kaže. Ono što je snimanje filma “Mission Impossible” napravilo za Prag, smatra, “Canary Black” mogao bi za Zagreb.

– Dobili smo priliku postati megalokacija za snimanja. Kada bi se to dogodilo, profitirala bi nacionalna filmska produkcija, bilo bi više novca i za hrvatski film, to bi moglo potaknuti i gradnju studija, zapošljavanje novih ljudi, a mlađi naraštaji mogli bi učiti od stručnjaka iz čitavog svijeta. A da ne govorimo o turističkoj promociji – objašnjava. Za snimanje “Canary Blacka”, dodaje, zaslužan je producent Igor Nola koji je ekipu doveo u Zagreb.

– Najveća stvar u ovom filmu je što Zagreb ne glumi Prag ili neki grad u Rusiji, već Zagreb. Lani je dobio svoje mjesto u filmu “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”, gdje se vidi tabla Zrinjevca, no ovoga puta se gotovo cijela radnja odvija u jednoj noći u Zagrebu – ističe Mia Pećina Drašković.

Filmska ekipa oduševljena je gostoprimstvom, nastavlja, a oko 95 posto ljudi na setu je iz Hrvatske, što je prvi takav projekt u povijesti. A da su koristi od snimanja “Canary Blacka” veće od problema koje muče stanovnike centra, smatra i producent Fran Juraj Prižmić.

– Živim u centru pa suosjećam s onima koji se ljute, trebalo je to biti bolje iskomunicirano, ali kao producent pozdravljam najveći projekt koji je došao u Zagreb još do slavnih vremena Jadran filma 70-ih i 80-ih. Film se ovdje snima puna tri mjeseca, naša Romina Tonković je četvrta uloga po važnosti, zaposlena je domaća ekipa... Sve je to “big deal” i velika promocija Zagreba i Hrvatske – kazuje Prižmić. Ipak, drži da je 1000 kuna po danu snimanja za lokacije u centru premalo.

– U Dubrovniku toliko košta sat, a ne postoji europski glavni grad koji bi svoje top lokacije danima zatvorio za 150 eura dnevno. Zato je ekipa i došla, ne zbog ljepote nego zbog “cost benefita”, što je legitimno. Srećom pa se snima noću jer bi kaos u gradu bio puno veći. Stoga je ovo i lekcija da se idući put kada se ulazi u ovakav projekt bolje komunicira s građanima centra koji su očito zaboravili kako je to živjeti uz film. Prilika je ovo da se Zagreb počne vraćati na staze stare slave kada je Jadran film bio jedan od najjačih studija u Europi – poručuje Prižmić.•

Jackie Chan na Dolcu, Meryl Streep na Cvjetnom trgu

Zagreb je kao kulisu za hollywoodski film prvi 1962. upotrijebio slavni Orson Welles iskoristivši tek izgrađena arhitektonska čuda poput Velesajma i Vukovarske za ekranizaciju “Procesa” s Anthonyjem Perkinsom u glavnoj ulozi. Devet godina kasnije Katarinin trg glumio je Petrograd u trima Oscarima ovjenčanoj filmskoj adaptaciji brodvejskog hita “Guslač na krovu”. Oscarom je 1979. godine nagrađen i “Limeni bubanj”, u kojemu Rudolfove kasarne ne Črnomercu glume u sceni obrane Poljske pošte u Gdanjsku. Kamenitim vratima, Cvjetnim trgom i Oktogonom koji su glumili Varšavu šetala je i Meryl Streep u “Sofijinu izboru”, za koji je također dobila Oscar. Akcijske scene na Dolcu snimao je 1986. godine Jackie Chen u “Božjem oklopu”, i to bez kaskadera pa mu je napukla lubanja, a 2007. je Richard Gere po Sljemenu hvatao Radovana Karadžića u filmu “Lov u Bosni”. Lani je pak u Zagrebu sniman “Hitman’s Wife’s Bodyguard”, a Zrinjevcem su se tada prošetali Salma Hayek i Samuel L. Jackson.