Spomenik domovini ne može se napraviti za 21 milijun kuna

Ponude su se javno otvorile još početkom studenog. Odnosno, ona jedna koja je pristigla na javni natječaj. Zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Tigra i Vodotehnika jedine su se javile za izvođenje radova na Spomeniku domovini između zgrade Gradske uprave i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. No odredile su da posao mogu odraditi za 27,4 mil. kuna (bez PDV-a), odnosno za gotovo šest milijuna više od onoga što je Grad Zagreb ocijenio da bi moglo koštati podizanje. Neobično je to, s obzirom na to da su ponude koje pristižu na natječaje uobičajeno niže od one procijenjene. Pa su “cifru” od procijenjenih 21,5 milijun kuna (bez PDV-a) iz Grada mjesecima analizirali na “dugačko i široko”. I na kraju odlučili – natječaj će ipak poništiti i raspisati novi.

Specifičnost projekta

To će biti, kako je objasnio Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za izgradnju, početkom veljače, a ovaj koji su raspisali još u kolovozu 2018. godine odbacili su, dodaje, temeljem nalaza i analize troškovnika radova ovlaštenog sudskog vještaka. Na pitanje kad bi onda mogli početi radovi na spomeniku koji bi se, prema najavama, trebao otkriti najkasnije na proljeće 2020. godine, nije odgovorio. No da poništenje natječaja ne bi trebalo utjecati na prije zacrtane planove smatra autor Spomenika domovini, arhitekt Nenad Fabijanić, koji kaže da bi prva lopata mogla biti zabijena na proljeće, kako je i predviđeno, i to kad prođu svi zakonski rokovi koje Grad Zagreb mora ispoštivati kako bi krenuo “u akciju”.

– Problem se pojavio jer je vrijednost radova određena prije dvije godine, na temelju glavnog nacrta projekta, kada je cijena materijala i radne snage u građevinarstvu bila niža – govori Fabijanić. Sad bi se cijena trebala korigirati naviše, prema trenutačnim tržišnim vrijednostima.

– Ako radovi počnu na proljeće, stiglo bi se sve napraviti do kasne jeseni. Svaki segment spomenika traži vrijeme, a sirovine, kao i tehnologija proizvodnje te ugradnje na ovom projektu ne pretpostavlja žurbu – ističe Fabijanić.

Visoku cijenu, zbog koje je posebno prigovarala oporba u Gradskoj skupštini, gradonačelnik Milan Bandić svojedobno je opravdao specifičnošću i složenošću projekta te materijala. Staklene opeke, naime, posebno su dizajnirane u češkoj majstorskoj radionici u nadstandardnoj veličini od 70 x 230 x 500 mm, a za unikatni uzorak zaslužan je akademski kipar Jeronim Tišljar. Opeke će posložiti u stakleni Zid boli inspiriran onim autentičnim, nastalim tijekom Domovinskog rata na Selskoj cesti i srušenim 1993. godine. Drugi objekt spomenika, kameni monolit od tri metra, a na kojem će strane delegacije i državnici ostavljati cvijeće i vijence za žrtve koje su pale za domovinu, izvest će se u kamenu hrvatskog podneblja naziva “Jadran zeleni”.

Foto: Nenad Fabijanić

A posljednji, treći element – portal dužine tridesetak metara, izradit će se od posebnog polimernog materijala ojačanog vlaknima, koji su otporni na većinu kiselina i lužina te koroziju, pa su tako, ističu u Gradu, i troškovi održavanja minimalni, a materijal je i 50 posto lakši u odnosu na tradicionalne konstrukcijske materijale, poput čelika ili betona te će se konstrukcija lakše montirati.

Nova gradska vrata

Tako će Spomenik domovini, kad se izgradi, preuzeti komemorativnu funkciju Oltara domovine na Medvedgradu, a portal u formi vrata arhitekt Fabijanić tumači kao nova gradska vrata koja spajaju središte Trnja sa starim središtem u Donjem gradu. Bitna je i uloga zelenila – ističe Fabijanić – koje bočno uokviruje cijelu kompoziciju i time eliminira cestovnu buku.