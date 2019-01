Imamo kamere, naći ćemo tko je Tuđmanu nacrtao srp i čekić

Srp i čekić. Tim su znakovima vandali u noći sa subote na nedjelju odlučili “obilježiti” nedavno postavljeni spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu na Sveučilišnoj livadi. Sprejom su, i to baš na postolju, odnosno preko Tuđmanova imena, iscrtali ovaj simbol komunizma, ali on tamo nije dugo ostao. Već jučer oko podneva gradski su komunalci išarano očistili, a kako doznajemo iz Grada, one koji su crtali po spomeniku od četiri i pol milijuna kuna neće biti problem naći.

– Cijelo nam je to područje pokriveno kamerama kojima se inače kontrolira promet. One su umrežene s policijom, s kojom prometno redarstvo surađuje – kažu nam u Gradu, pa poručuju da tolerancije na šaranje po javnim površinama neće biti podsjećajući i na grafit koji je prije nešto više od godine dana osvanuo i na bisti Ive Lole Ribara u Prilazu baruna Filipovića.

Podsjetimo, Lolina je bista u tamošnji park vraćena sedam dana prije nego su je išarali slovom “U”, a nakon što je 1991. otamo uklonjena.

Ribar ni nakon čišćenja nije imao sreće pa su još jednom preko njega crtali sprejom, a nakon toga su bistu i ukrali. Našao ju je na kraju pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić, odnosno, kako je objasnio, nije ju našao baš točno on, već slučajni prolaznik koji mu je dojavio gdje je, ali tko je po Loli šarao, a u konačnici ga i ukrao, nikad se nije doznalo. Što se tiče kazni za šaranje, zbog oštećenja imovine iz “niskih strasti” može se dobiti od šest mjeseci do čak pet godina zatvora.