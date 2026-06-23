Čak 85 posto Zagrepčana želi isto! Evo što bi ih potaknulo da češće koriste tramvaje i autobuse

Zagrepčani bi javni prijevoz koristili znatno češće kada bi tramvaji i autobusi bili brži, pouzdaniji i redovitiji. Pokazalo je to reprezentativno istraživanje koje su krajem 2025. godine proveli ZET i Grad Zagreb na uzorku od 929 ispitanika.Rezultate istraživanja danas je predstavio predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović, istaknuvši kako je cilj bio saznati što građane može potaknuti da češće biraju javni prijevoz umjesto osobnih automobila.

"Najvažniji rezultat provedenog istraživanja je da bi Zagrepčani više koristili javni prijevoz kada bi bio učestaliji, pouzdaniji i brži. Tako čak 85 posto građana ističe pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potaknuo na češće korištenje javnog prijevoza, 83 posto navodi pouzdanost dolazaka i odlazaka, a 82 posto češće polaske", rekao je Bogdanović. U ZET-u ističu kako posljednjih godina upravo na tim područjima provode najveća ulaganja. U tijeku je nabava ukupno 60 novih tramvaja vrijedna oko 170 milijuna eura, čime se ne obnavlja samo vozni park nego se povećava i broj vozila u prometu. Gušći vozni red očekuje se već tijekom jeseni.

Velik naglasak stavljen je i na ubrzavanje javnog prijevoza kroz davanje prednosti tramvajima i autobusima na raskrižjima. Grad Zagreb dosad je u Centar za upravljanje prometom uložio više od 30 milijuna eura, a trenutačno su u sustav uključena 192 semaforizirana raskrižja. Plan je da do 2028. godine svih 487 gradskih raskrižja bude povezano u jedinstveni sustav upravljanja prometom.

Istraživanje je pokazalo i da građani podržavaju mjere kojima se javnom prijevozu daje prednost u prometu. "Ugodno smo iznenađeni nalazom prema kojem se 83 posto građana slaže da je sudionike u prometu koji ne poštuju žute trake potrebno kažnjavati. Uz to, 68 posto ispitanika slaže se da je na semaforima potrebno dati prioritet autobusima i tramvajima, čak i ako će to usporiti ostale oblike prometa", istaknuo je Bogdanović. Dodao je kako rezultati ankete predstavljaju jasan signal da građani podržavaju daljnje mjere kojima se želi povećati brzina, pouzdanost i atraktivnost javnog prijevoza u Zagrebu. Istodobno, Grad Zagreb provodi i istraživanje o sigurnosti žena i djevojaka u javnom prijevozu, čiji bi rezultati trebali poslužiti za razvoj novih preventivnih mjera i povećanje sigurnosti svih putnika.