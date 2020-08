Solarna plaža, babinjak, VR svijet... Evo što sve ima prvo izdanje Green River Festivala

Babinjak je praktički bio prva nudistička plaža u Europi. I to zamislite, na Savi. Dečki su bušili rupice u drvenim ogradama da bi špijunirali djevojke. Obitelji su, rekao je jedan od prvih posjetitelja Green River Festivala i nekadašnji kupač popularnog savskog kupališta, 78-godišnji Zlatko Sambol, dolazile na plažu s rajnglama, punjenim paprikama i Cocktom na ručak. Nitko se nije bojao ostaviti stvari bez nadzora. I bila su to zaista drugačija vremena, a taj doživljaj, ili barem dio, nudi svojevrstan vremeplov, odnosno prvo izdanje ove "zelene" manifestacije, na savskom nasipu pokraj Hendrixovog mosta koja traje do 20. rujna.

A osim babinjaka, odnosno prostora gdje će suvremene i emancipirane žene, među kojima je i poduzetnica Kristina Ercegović, govoriti o svojim iskustvima te dijeliti savjete, ispod mosta nalazi se prava mala mirna i moderna vodena oaza. Za svakoga ima ponešto, govori organizatorica i predsjednica udruge Priroda za sve, Ana Rosandić, pa za pivoljupce se pobrinula pivovara Medvedgrad, a za gurmane se peku mesne i bezmesne delicije poput pogačica i bečkog odreska.

- Idea je približiti posjetiteljima primjenu obnovljivih izvora energije kao učinkovitih rješenja budućnosti te potaknuti ljude na upotrebu i u vlastitim domovima. Zato su svi materijali koji se koriste reciklirani, a usto se na prvom štandu može "unajmiti" plastična čaša u koju se toči piće te se na kraju vraća i dobije povrat novca - kazala je ekipa Green River Festivala.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 20.08.2020., Zagreb - Savski nasip, pokraj Hendrixovog mosta. Zapocelo je prvo izdanje Green River Festivala. Organizatoru je cilj ponovno ozivjeti dogadjanja na rijeci Savi, kao i nekadasnju tradiciju savskog kupalista, uz naglasak na odrzivosti i suzivotu s prirodom. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za one žedne je tu i "kućica" gdje se pravi kokteli i tik do nje solarne ležaljke za sunčanje i punjenje telefona. Za koji će se dan postaviti i za odbojku na pijesku, a prošlost i budućnost spojili su VR naočalama i prizorima sa Save.

- Imamo one standardne poput cosmopolitana, cuba libre, mojita... A pravi hit će zasigurno biti Green River koktel od ružmarina, mente, limuna, gina, naranče i sirupa od bazge - objasnila je ugostiteljica, Jelena Kavaica.

Za djecu će, pak, biti organizirane razne radionice, dok će odrasli moći donijeti bilo kakav materijal od kuće i okušati se sami u kreiranju te šivanju vlastitih zaštitnih maski. Za nekoliko tjedana usto, odnosno 12. rujna, očekuje se i Ribička večer gdje će ekipa iz Športsko ribolovnog društva Peščenica okrijepiti nepca posjetitelja sa 100 litara fiš paprikaša, dok će atmosferu zagrijati bend Stampedo.

