Slavili ste u mjesnim odborima? Nema više jeftino! Grad Zagreb poskupljuje najam prostora, znamo i koliko

Od dvorana za proslave do prostorija za sastanke – korištenje prostora mjesne samouprave u Zagrebu uskoro bi moglo biti skuplje. Novi prijedlog odluke, koji je upravo u e-savjetovanju, donosi više cijene, ali i stroža pravila. Prema starom modelu, sat korištenja uredskih prostorija iznosio je 21 euro u 1. kategoriji, 17 eura u 2. i 8,50 eura u 3. kategoriji, dok su se dvorane naplaćivale 0,42 eura po četvornom metru u 1. kategoriji, 0,32 eura u 2. i 0,12 eura u 3. kategoriji.

U novom prijedlogu ti iznosi rastu – uredske prostorije sada će se naplaćivati 26,25 eura po satu u 1. kategoriji, 21,25 eura u 2. te 10,63 eura u 3. kategoriji. Kod dvorana, cijene se penju na 0,53 eura po kvadratu u 1. kategoriji, 0,40 eura u 2. i 0,15 eura u 3. kategoriji. Gledano u konkretnim brojkama, riječ je o povećanju od oko 25 posto – primjerice, sat ureda u najvišoj kategoriji skuplji je za 5,25 eura, dok kod najniže kategorije poskupljenje iznosi nešto više od dva eura. Sličan rast vidi se i kod dvorana, gdje cijena po kvadratu raste za desetak centi, ovisno o kategoriji.

No odluka ne donosi samo nove cijene, već i detaljnije uređuje način dodjele i korištenja prostora. Prostori za redovito korištenje ubuduće će se dodjeljivati putem javnog poziva jednom godišnje, dok će kratkotrajni termini i dalje ići kroz pojedinačne zahtjeve, koje odobravaju vijeća mjesnih odbora. Redovito korištenje može se odobriti do dva puta tjedno u trajanju do tri sata, i to na razdoblje do godinu dana. Grad pritom zadržava mogućnost besplatnog korištenja za gradska tijela i ustanove, vijeća mjesnih odbora, političke stranke zastupljene u lokalnim tijelima te organizacije koje provode društveno korisne i humanitarne aktivnosti. U preostalim terminima prostor će se moći koristiti uz naknadu, osobito kada je riječ o privatnim ili tržišnim aktivnostima.

Upravo je pitanje cijena i dostupnosti prostora izazvalo prve reakcije. Na novu odluku osvrnula se i vijećnica iz Gornjeg Stenjevca Vlatka Pažin iz strankeFokus, koja upozorava da bi predloženi model mogao dodatno udaljiti građane od prostora koje su, kako kaže, sami stvarali. – Važno je reći jasno i bez uljepšavanja: naš Dom nisu izgradile institucije, nego naši roditelji i djedovi, kroz samodoprinos i vlastitim radom. Danas Grad taj isti prostor naplaćuje građanima po cijenama koje su neprihvatljive – poručila je.

Kao primjer navodi cijenu dvorane od 0,40 eura po satu i kvadratnom metru, što za prostor od 129 četvornih metara i šest sati korištenja iznosi više od 300 eura. – To je preskupo za obiteljske prigode poput rođendana, krstitki ili krizmi. Smatramo da Dom mjesnog odbora mora ostati dostupan građanima bez naplate za takve životne situacije, jer je nastao trudom same zajednice – dodaje V. Pažin. Ujedno upozorava i na, kako tvrdi, nelogičnosti u sustavu, ističući da se dio prostora daje udrugama bez naknade, iako one svoje aktivnosti naplaćuju, što, smatra, otvara pitanje transparentnosti i kriterija dodjele. Grad u obrazloženju odluke navodi kako je cilj uvesti učinkovitije, racionalnije i transparentnije upravljanje prostorima te jasnije definirati pravila korištenja. Prijedlog je trenutačno na e-savjetovanju, a građani svoje primjedbe mogu dostaviti putem sustava e-Građani. Nakon toga, o konačnom tekstu odluke odlučivat će Gradska skupština.