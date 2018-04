SFeraKon slavi 40. rođendan, na party pun igraonica i turnira dolaze im ugledni gosti

SFeraKon, najstarija znanstveno-fantastična konvencija u ovom dijelu Europe, od 11. do 13. svibnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva slavi 40. rođendan.

Lani je u tri dana manifestacijom prodefiliralo više od tisuću posjetitelja, a s obzirom na to da se stalno bilježi porast broja poklonika znanstvene fantastike, na jubilarnom se izdanju konvencije očekuje i više ljudi.

Predstavit će se niz udruga koje se bave SF-om, a posjetitelji će uživati i u mnogim igraonicama, turnirima, cosplayu, sajmu knjiga i prodajnoj izložbi. Svoj je dolazak potvrdio i Adrian Tchaikovsky, zvučno ime britanske SF scene, koji je poznat po seriji romana “Shadows of the Apt”, ali i kao dobitnik Arthur C. Clarke nagrade za “Children of Time”, po kojemu će se uskoro snimati i film.

Počasni će gosti biti i Timo Vuorensola, finski glumac i redatelj koji potpisuje parodiju “Star Wreck: In the Pirkinning”, poznata mađarska cosplayerica Okkido Cosplay te njemački umjetnik Autun Purser koji je kreirao i ovogodišnji plakat SFeraKona.