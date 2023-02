Sarajevska će biti novi ulaz u Zagreb s juga: Gradi se tramvajska pruga, nadvožnjak...

Tomislav Tomašević je sa zamjenicima, Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom te predsjednikom Gradske skupštine Joškom Klisovićem obišao radove na uređenju Aleje Matije Ljubeka Rekreacijsko-sportskoga centra Jarun koji bi trebali završiti do travnja, a izvode ih Zagrebačke ceste - podružnica Zagrebačkog holdinga.

Tomašević se tom prigodom osvrnuo i na najave ostalih velikih projekata u Gradu Zagrebu. Među najvećim i najsloženijima je i onaj proširenja Sarajevske ulice u Novom Zagrebu uz izgradnju tramvajske pruge od okretišta u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora. Uz to, gradit će se i nadvožnjak preko Ranžirnog kolodvora koji će se spajati na autocestu A11 prema Sisku te zagrebačku obilaznicu.

- U tom smislu imat ćemo cestovno rješenje, rješenje za javni prijevoz i rasterećenje ovog zapadnijeg ulaza na jugu u grad - poručio je Tomašević.

Projekt je to koji će Grad realizirati u suradnji s Ministarstvom prometa, a takvi planovi nisu novost, najavljivao ih je i bivši gradonačelnik Milan Bandić prije gotovo dvadesetak godina, no od tada nije puno učinjeno po pitanju tog projekta. Hrvatske autoceste ishodovale su u međuvremenu građevinsku dozvolu za nadvožnjak preko Ranžirnog, no Grad Zagreb nije učinio apsolutno ništa osim periodičnih najava u predizbornim kampanjama Milana Bandića kako će tramvaj voziti Sarajevskom.

Čak su i simbolično položene tračnice u zoni rotora u Zapruđu, no i one su nakon nekoliko godina izvađene iz asfalta. No, čini se kako je suradnja Tomaševića i ministra Olega Butkovića sada uspješnija jer Grad je krenuo u izvlaštenja i otkup zemljišta kako bi se do kraja godine ostvarili uvjeti za povlačenje EU sredstava, odnosno čisti imovinsko-pravni odnosi. Projekt bi se trebao financirati po modelu rotora u Remetincu, a to je da ministarstvo osigura EU sredstva, a Grad potrebne papire.

Paralelno će se ići u javne nabave za tramvajsku prugu i za ceste. Ceste će se financirati pola iz državnog proračuna ili EU fondova, a pola iz gradskog proračuna.

Rekonstruirana Sarajevska prema projektu trebala bi imati po tri cestovna traka u svakom smjeru s dvokolosječnom tramvajskom prugom na zelenom pojasu koji odvaja cestovne pravce te bi trebala ponajviše rasteretiti čvor Buzin, ulicu SR Njemačke, Aveniju Većeslava Holjevca i Most Slobode te otvoriti novi ulaz u grad preko Mosta mladosti. Uz to i u suprotnom smjeru ubrzat će se put od Lekenika i Siska do kojeg se gradi autocesta A11. Na najbitnije pitanje - kad? Odgovor je do 2026.

Osim toga, izmjene u tom dijelu grada najavio je i ZET produživanjem autobusne linije 220 (Glavni kolodvor - Dugave) do naselja Kamenarka.