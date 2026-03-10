Znate kako Zagreb gradi zgrade za priuštivo stanovanje u Podbrežju? Znamo koji je kvart sljedeći

Gradnja zgrade s 288 stanova za priuštivi najam, kodnog imena A11, u zagrebačkom Podbrežju napreduje prema planu, rekli su nam tijekom obilaska radova predstavnici Grada. Trenutačno su podignuta dva od ukupno osam katova, a radovi se zasad odvijaju bez većih poteškoća pa bi, kazali su, trebao biti ispoštovan rok od 22 mjeseca za dovršetak. – Izvođač je u posao uveden 13. svibnja 2025. godine, što znači da bi sve trebalo biti gotovo u travnju 2027. – istaknuli su iz Grada.

Posao je povjeren tvrtki Nilüfer Yönetim Dan. San. Tic. A.Ş, iz turskog grada Burse, vrijednost projekta iznosi oko 42 milijuna eura, a investicija se financira iz gradskog proračuna u suradnji s Europskom investicijskom bankom. – Zgrada se gradi na tlocrtnoj površini od 3126 četvornih metara, stanovi će biti različitih veličina, od oko 40 do približno 95 četvornih metara. U podrumu je predviđeno oko 200 parkirališnih mjesta, uključujući deset za osobe s invaliditetom, a njih još 125 se nalazi i pored zgrade, na gradskoj parceli – objašnjeno nam je.

Na gradilištu je, kazali su iz Grada, trenutačno oko 110 radnika, od kojih se većina bavi armiranobetonskim radovima, njih 70. Kako su nam rekli, broj radnika povećavat će se kako gradnja bude ulazila u završne faze. – Kada krenu instalaterski radovi, glazure i opremanje stanova, očekujemo da će ih biti i više od 200 – rekli su.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević obilazeći radove napomenuo je, pak, kako se Zagreb se, kao i ostatak Hrvatske te brojni europski gradovi, suočava s ozbiljnim problemom stanovanja, što je prepoznato i na razini Europske unije imenovanjem prvog povjerenika za stanovanje – napomenuo je.

Dodao je kako je jedan od ključnih problema u Zagrebu nedostatak stanova za najam, osobito za priuštivo i socijalno stanovanje, ali i velik broj praznih stanova. – Prema službenim podacima Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu ima oko 55.000 praznih stanova, a prema nekim procjenama i više od 80.000. Nećemo uspjeti riješiti krizu stanovanja ako istodobno ne stavimo u funkciju sve te prazne stanove koji se danas ne koriste ni za stanovanje ni za najam – poručio je gradonačelnik.

Istaknuo je i kako je projekt u Pobrežju samo jedan od projekata priuštivog stanovanja koje Grad trenutačno razvija. – U ovom naselju planiramo i novu zgradu A2 s približno 150 stanova, a pripremamo i projekt priuštivog stanovanja u Svetoj Klari s oko 100 stanova, za koji su nedavno predstavljeni rezultati međunarodnog arhitektonskog natječaja Europan. Uz to pripremamo i projekt u Borovju s oko 600 stanova za priuštivi najam – rekao je Tomašević.

Svi ti projekti, naglasio je, planiraju se prema najvišim standardima energetske učinkovitosti i suvremene gradnje kako bi bili klimatski neutralni. Kazao je i da se nova naselja ne planiraju samo kao stambeni kompleksi. – Gradimo i prateću komunalnu, prometnu i društvenu infrastrukturu, vrtiće, škole, parkove i druge sadržaje koji su potrebni za kvalitetan život – poručio je.

Projekt u Podbrežju, dodao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, dio je šireg urbanističkog koncepta razvoja tog dijela Novog Zagreba. Ovdje je, kazao je, planirano 11 stambenih zgrada i jedan poslovni toranj uz prugu s trgovačkim centrom na sjeveroistočnom ulazu u naselje. Dodao je kako će naselje biti povezano i s budućim Parkom Novi Zagreb, za koji je trenutačno otvorena anketa kako bi Zagrepčani rekli kakve sadržaje žele u tom prostoru.

Govoreći o A11, Korlaet je naglasio da je zgrada projektirana racionalno i funkcionalno kako bi u relativno kratkom roku omogućila stanovanje velikom broju građana. – To je arhitektura velikih brojeva koja treba smjestiti što više ljudi, oko tisuću naših sugrađana, ali iza tog racionalnog pročelja nalaze se dobro dimenzionirani, kvalitetno osvijetljeni stanovi s velikim vanjskim prostorima – rekao je.

Korlaet je podsjetio i na nekoliko odluka koje je gradska uprava donijela kako bi poboljšala dostupnost stanovanja u Zagrebu. – Donijeli smo novu odluku o najmu gradskih stanova koja obuhvaća i priuštivi i socijalni najam, a koja je pravednija od prethodnih rješenja. Također smo donijeli odluku o neprodaji gradskih stanova, čime želimo zadržati stambeni fond u vlasništvu grada – rekao je.