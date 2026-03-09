Naši Portali
OŠTEĆENA I DOTRAJALA

Počela obnova šetnice u kvartu na zapadu Zagreba: Radovi vrijedni više od 400.000 eura

Možemo Trešnjevka - jug / facebook
Autor
Nikolina Orešković
09.03.2026.
u 15:05

Projektom sanacije predviđa se uklanjanje ispucalih betonskih ploča debljine šest do osam centimetara, niveliranje tamponskog sloja i osiguravanje pravilnih padova, posebno na mjestima gdje se zadržava voda, kažu iz Grada.

Radovi na sanaciji šetnice Vrbani III, na potezu od Kuzminečke do Palinovečke ulice, započinju danas, javili su iz trešnjevačkog Možemo. Izvodit će se, podsjetili su, prema projektnoj dokumentaciji iz 2025.godine. Šetnica je zbog oštećenja i dotrajalosti zahtijevala obnovu, a za radove je u listopadu bio raspisan javni natječaj vrijedan 619.000 eura, odlučeno je, pak, da će ih za nešto više od 400.000 eura izvoditi tvrtka Gkt-Gradin, a rok za završetak radova je četiri mjeseca od uvođenja u posao.

Projektom sanacije predviđa se uklanjanje ispucalih betonskih ploča debljine šest do osam centimetara, niveliranje tamponskog sloja i osiguravanje pravilnih padova, posebno na mjestima gdje se zadržava voda, kažu iz Grada. Nakon pripreme podloge, dodaju, izvest će se nova pješačka površina od asfalt-betona u završnoj crvenoj boji.

Parkovni rubnjaci i obrubi izvedeni od betonskih opločnika dimenzija, koji su deformirani zbog rasta korijenja, bit će presloženi. Rubnjaci će se u potpunosti zamijeniti novima, dok će se opločnici ponovno koristiti, uz nadopunu oštećenih dijelova. Korijenje koje uzrokuje podizanje šetnice će se otkopati, odstraniti i zaštititi materijalima koji sprječavaju ponovni rast i omogućuju zdravo zacjeljivanje stabala, napomenuli su s Radićeva trga.

Zbog čestog zadržavanja vode na južnom trgu, planirana je njegova sanacija kako bi se osigurao pravilan otjecaj prema slivnicima. Postojeći betonski opločnici dimenzija će se demontirati, a nakon sanacije tamponskog sloja ponovno će se složiti i fugirati pijeskom, objašnjeno je. Dotrajale drvene letve pergola bit će zamijenjene novima, koje će se prije ugradnje potopiti u zaštitno sredstvo kroz 24 sata, što osigurava dugotrajniju otpornost na vlagu i štetnike.

Sanirat će se i parkovne klupe, stare drvene letve zamijenit će se novima, dok će metalni dijelovi biti očišćeni, antikorozivno zaštićeni i obojeni u dva sloja. Na dječjim igralištima planirana je zamjena oštećenih dijelova drvenih sprava, a kompletnu konstrukciju će se očistiti, prebrusiti i oličiti lazurnim premazom u dva sloja i zaštitnim premazom.

Postojeće antitraumatske gumene ploče na oba dječja igrališta i ispod ljuljački na oprugu bit će u potpunosti demontirane, a nakon niveliranja podloge postavit će se nove antistres ploče. Uz to, oko ljuljački na oprugama postavit će se parkovni rubnjaci u razini antistres ploča i terena.
