Tomašević o slučaju nelegalnih vodomjera: Problem je javna nabava koja je bila samo za jednu firmu

Oko 80 od 220 tisuća vodomjera u Zagrebu je neispravno, informacija je to koju je objavio Večernji list u današnjem tiskanom i Premium izdanju. Naime, Zakon o mjeriteljstvu propisuje kako se ugrađeni vodomjeri moraju servisirati ili zamijeniti svakih pet godina, no taj se proces usporio jer se Vodoopskrba i odvodnja (ViO) suočava s nedostatkom vodomjera “na lageru”.

Potvrdio nam je to i Državni zavod za mjeriteljstvo, koji je lani inspekcijskim nadzorima utvrdio kako ViO ima gotovo 18.000 neovjerenih vodomjera. U ovoj godini inspekcije još nisu provedene, no s obzirom na to da sa svakim 1. siječnja na zamjenu dolazi u prosjeku novih 50.000 vodomjera, kažu naši izvori koji su dobro upućeni u problematiku, broj neovjerenih vodomjera u međuvremenu je narastao na najmanje 80.000.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Za manje od dva tjedna računi za vodu Zagrepčanima će narasti 15 posto, najavila je gradska vlast, no nije sasvim jasno kako će se vršiti naplata za više desetaka tisuća kućanstava.

Slučaj je komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom današnjeg obilaska radova na uređenju SRC-a Jarun.

Na pitanje novinara o problemu "nelegalnih vodomjera", gradonačelnik je rekao da je u tijeku javna nabava za koju je ključno da se može javiti više od jedne firme, jer je problem što je u javnoj nabavi od svibnja specifikacija bila takva da je samo jedna firma u Hrvatskoj mogla dobiti taj posao. Trenutno je to na žalbi na državnoj komisiji za kontrolu javne nabave i nada se da će se to što prije riješiti, jer je to svima u interesu.