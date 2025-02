Romantika u ZOO-u: Kineski leopardi pravi su carski par, a kudravi golubovi vole svoje neuredno ljubavno gnijezdo

Ljubavnim parovima u zagrebačkom Zoološkom vrtu svaki je dan Valentinovo. Žive u ljubavi i slozi, a romantične ljubavne priče krase, među ostalima, kineske leoparde, patuljaste kajmane i kudrave golubove. Kineska leopardica Odilia i njezin partner Tadzik ove će godine proslaviti pet godina zajedničkog života u Hrvatskoj. Ona je u Zagreb stigla iz austrijskog Haaga, a on iz poljskog Krakowa. Odmah su se svidjeli jedno drugome, a danas su jedan od najveličanstvenijih parova u Vrtu.

– Djeluju skladno, otmjeno i moćno – poput nekog carskog para. Šestogodišnja Odilia i tri godine stariji Tadzik dio su sigurnosne populacije kineskih leoparda koji su uključeni u uzgojni program u europskim zoološkim vrtovima. Naime, riječ je o ugroženoj, endemskoj podvrsti leoparda koja živi samo u sjeveroistočnoj Kini, gdje ih je ostalo manje od 500 jedinki. Čovjek ih ugrožava fragmentacijom i uništavanjem njihova staništa te nezakonitim lovom i to iz praznovjerja. Neki, naime, vjeruju kako kosti i vibrise, tj. osjetilne dlake na obrazima kineskih leoparda donose sreću. Prema Crvenom popisu Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN-a) kineski leopardi imaju status osjetljive vrste (VU) – kažu iz ZOO-a.

Patuljasti kajmani svojim bi stilom života u Vrtu gdje ih ne mori briga za egzistenciju, zaljubljene parove mogli nadahnuti na wellness. Ugodno je malo se probrčkati u bazenu, pa odmarati na toplome uz njegov rub. Patuljasti kajmani najmanji su kajmani na svijetu, u prirodi nastanjuju sjeverni dio Južne Amerike, a pare se krajem sušne sezone. Par zajedno gradi gnijezdo od trule vegetacije i blata u koje ženka potom polaže jaja koja potom prekriva zemljom te ih otkopava na zvuk prvih mladih. Patuljasti kajmani imaju status najmanje zabrinjavajuće vrste (LC).

U zagrebačkom ZOO-u posjetitelji mogu upoznati i parove kudravih golubova koji u prirodi nastanjuju otoke jugoistočne Azije. Gnijezde se u kolonijama na malim otocima, a od ljepote gnijezda važnija im je blizina vlastite vrste. Naime, njihova su gnijezda neuredne platforme od grančica. Kudravi golubovi imaju status gotovo ugrožene vrste (NT), a ugrožava ih, među ostalim, nezakonita trgovina kućnim ljubimcima, hvatanje za hranu, invazivni sisavci te uništavanje njihova staništa.

Zoološki vrt ove godine slavi sto godina postojanja, a u povodu Valentinova sugrađane potiču da životinjski svijet upoznaju u paru, stoga ih sutra uz jednu kupljenu ulaznicu časte drugom. Ljubavi će biti posvećen i program Egzotične subote u sklopu kojega će u Tropskoj kući, od 11 do 15 sati, posjetitelji imati prilike doznati brojne zanimljivosti o ljubavima životinja. Edukatori će im razotkriti kako, među ostalima, ljubuju crnokljuni tukani, južnoameričke otrovne žabe, mare, valabiji, dvogrbe deve, krokodili i morske kornjače. Vrt možete posjetiti svakodnevno, od 9 do 17 sati, a ulazak je moguć do 16 sati kada se zatvaraju blagajne.