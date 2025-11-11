Roast koji će zapaliti Tvornicu kulture: Zuhra slavi 40 godina karijere

Pozornica i veliki stol, a na jelovniku se nalazi samo roast. Sljedeći utorak u Tvornici kulture, Zlatan Zuhrić – Zuhra, čovjek koji sve dovodi do suza, slavi četrdeset godina bogate karijere, a slavlju će se pridružiti njegove kolege iz Večernje škole, prijatelji i neprijatelji. Aleks Curać Šarić, Josip Škiljo, Marko Dejanović, Igor Iggy Drljo, Fran Schwarzwald i Vanja Perić, samo su neka od imena koji će u Šubićevoj imati priliku „izroštiljati“ Zuhru.

– Zuhra je institucija humora. Ovaj roast je naš način da mu zahvalimo, ali i da ga malo podsjetimo na sve ludosti koje je radio tijekom 40 godina karijere – kazao je komičar Goran Vinčić Vinča, koji će preuzeti ulogu domaćina večeri.

Koncept ,,roastanja" postao je svjetski hit i nema veze s kuhanjem, pečenjem ili roštiljanjem. Podrazumijeva javno ruganje ili ismijavanje nekoga na temelju njihova izgleda, ponašanja ili osobnosti. Naravno, cilj je stvoriti komičnu atmosferu u kojoj se nitko zapravo ne ljuti zbog primljenih uvreda. Ovo je jedno od rijetkih izdanja u regiji koje će biti ostvareno u punom produkcijskom obliku.

Zlatan Zuhrić svoju je karijeru započeo 1987. godine u legendarnom radijskom tandemu Zločesta djeca na Radiju 101, a najznačajniju ulogu odigrao je kao bahati Aljoša Kapulica u kultnoj Večernjoj školi. Publika ga je na ekranima gledala i kroz serije poput Cimmer fraj i Lud, zbunjen, normalan. Ako želite biti dio ove zabavne večeri i humoristične atmosfere, posljednjih pedeset ulaznica mogu se kupiti putem sustava Entrio.