TEDxZagreb

Borna Sor među najboljim TED govorima na svijetu - veliki uspjeh za TEDxZagreb zajednicu!

10.11.2025.
u 14:15

Veliko priznanje stiglo je u Zagreb! Govor prošlogodišnjeg govornika ”TEDxZagreb: Game Changers” konferencije, Borne Sora odabran je od strane globalnog TED tima kao Editor’s Pick – među najbolje TED govore na svijetu!

Ovo priznanje dodjeljuje urednički tim globalnog TED-a govorima koji se ističu iznimnom porukom, izvedbom i utjecajem. Manje od 1% svih TEDx govora diljem svijeta dobiva ovakvo priznanje izvrsnosti, što Borin uspjeh čini još posebnijim.

Borna Sor, rođen je u Zagrebu, u godini Orwellovog Velikog Brata, a poznati je satiričar, novinar, voditelj i TV autor. Urednik je i pisac emisije Prime Time na N1 televiziji, suradnik Stanja nacije na RTL-u, te voditelj otkazane, ali kultne emisije Montirani proces na HRT-u. Dugogodišnji je debatni trener i predavač političke satire.

U svom TEDx govoru, Borna istražuje kako humor i politička satira mogu biti moćan alat za razumijevanje društva i stvarnosti oko nas. Na duhovit, ali analitičan način propituje društvene norme i pokazuje kako satira potiče svijest, razumijevanje i promjenu. Cijeli njegov govor možete poslušati putem linka.

Ovo je ujedno i veliko priznanje za TEDxZagreb tim i potvrđuje snagu lokalnih ideja koje nadilaze granice i nalaze svoje mjesto na globalnoj sceni!

Novo izdanje konferencije “TEDxZagreb: Unfold”, već ovog mjeseca u Zagrebu!

Nakon ovog velikog uspjeha, TEDxZagreb se sprema za novo izdanje konferencije - “Unfold”, koje će se održati 27. studenog 2025. na Zagrebačkom velesajmu.

Ovogodišnja tema “Unfold” poziva na otkrivanje, istraživanje i razvijanje ideja koje nas potiču da sagledamo svijet iz novih kutova. Na pozornici će se naći 11 izvanrednih govornika iz različitih područja, od znanosti i umjetnosti do tehnologije i poduzetništva. Potvrđena imena “TEDxZagreb: Unfold” izdanja su: Hrvoje Stojić, Dunja Ivana Ballon, Ivan Bešlić, Tanja Jurin, Nenad Vukušić, Darijo Špelić, Irena Orlović, Nikola Erceg, Alan Lučić, Nataša Božić i Davor Bruketa.

Publiku očekuje potpuno novo iskustvo TEDxZagreb pozornice, a to je polukružna bina koja će omogućiti govornicima snažniji odnos s publikom, dok će veliki LED ekran iza njih, pružiti vrhunski vizualni doživljaj koji prati produkcijske standarde globalnog TED brenda.

Konferencija počinje u 14:00 sati, a očekuje se više od 500 sudionika koji će zajedno proslaviti 15 godina TED-a u Hrvatskoj.

Više informacija o konferenciji dostupno je na službenoj web stranici događaja. Early Bird karte puštene su u prodaju, a dostupne su putem Entrio sustava. Nabavite svoju na vrijeme!

