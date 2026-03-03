Bez srama! U tramvaju na glavnom zagrebačkom trgu pokrao 69-godišnjakinju koja se teško kretala

Drska krađa dogodila se u ponedjeljak oko 11.45 sati u samom središtu Zagreba. Na Trg bana Josipa Jelačića, u tramvaju koji je prometovao prema Črnomercu, nepoznati je počinitelj pokrao 69-godišnjakinju koja se otežano kretala uz pomoć medicinskog pomagala.

Prema informacijama policije, lopov joj je prišao u vozilu javnog prijevoza te joj iz ruksaka otuđio novčanik, iskoristivši gužvu i njezinu smanjenu pokretljivost. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, a policija traga za počiniteljem.