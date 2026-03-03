Naši Portali
javlja zet

Od srijede bez ukrcaja u Trnskom: Evo koje linije preskaču stajalište i do kada

Zagreb: Vozač ZET-ovog autobusa Bariša Brekalo
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 14:45

Putnicima se savjetuje da u razdoblju radova koriste najbliža alternativna stajališta na trasi navedenih linija te da na vrijeme planiraju polazak zbog mogućih kašnjenja.

Autobusno stajalište Trnsko na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka (prema Dugavama i Žitnjaku) od srijede u 8 sati privremeno se ukida zbog radova. Stajalište neće biti u funkciji do završetka radova, a koriste ga putnici autobusnih linija 109 (Črnomerec – Dugave) i 222 (Remetinec – Žitnjak).

Putnicima se savjetuje da u razdoblju radova koriste najbliža alternativna stajališta na trasi navedenih linija te da na vrijeme planiraju polazak zbog mogućih kašnjenja.
Ključne riječi
ZET

