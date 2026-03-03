Od srijede bez ukrcaja u Trnskom: Evo koje linije preskaču stajalište i do kada

Autobusno stajalište Trnsko na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka (prema Dugavama i Žitnjaku) od srijede u 8 sati privremeno se ukida zbog radova. Stajalište neće biti u funkciji do završetka radova, a koriste ga putnici autobusnih linija 109 (Črnomerec – Dugave) i 222 (Remetinec – Žitnjak).
Putnicima se savjetuje da u razdoblju radova koriste najbliža alternativna stajališta na trasi navedenih linija te da na vrijeme planiraju polazak zbog mogućih kašnjenja.
