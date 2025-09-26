Rezime mjesec dana Bajsa: Zagrepčani su potrošili dva milijuna kalorija, a rekorder odvozio 56 vožnji

Prema prvim brojkama nakon mjesec dana, sustav javnih bicikala Bajs pokazuje opravdanost uvođenja. Osmišljen kao nadopuna javnom prijevozu, Bajs potiče održive oblike mobilnosti, doprinosi smanjenju gužvi u prometu, te građanima različitih dobi olakšava pristup drugim oblicima javnog prijevoza, posebice u prvom i zadnjem kilometru koji prelaze putujući na posao ili drugdje. Lokacije stanica raspoređene su uz linije javnog prijevoza, škole, sportske objekte i u gusto naseljenim gradskim četvrtima, priopćio je danas Grad Zagreb.

Nakon prvih mjesec dana sustav ima više od 20.000 registriranih korisnika. U 30 dana ostvareno je 22.520 vožnji, tijekom kojih su korisnici na Bajsu proveli više od 650.000 minuta i potrošili 2 milijuna kalorija. Na Europski dan bez automobila, 22. rujna godine, postavljen je dnevni rekord u broju najmova. Taj su dan zabilježena 1153 najma. Podjestimo, tog dana je bio besplatan.

„Drago mi je da su naši sugrađani prepoznali Bajs. Nadam se da će sustav javnih bicikala zaživjeti u dnevnoj rutini što većeg broja Zagrepčana. Puni potencijal Bajsa vidjet će se kada svi bicikli i sve stanice postanu aktivni. Paralelno s razvojem ovog sustava nastavljamo s razvojem biciklističke infrastrukture. Cilj nam je smanjiti potrebu korištenja automobila, što znači manje gužvi, manje emisija stakleničkih plinova, manje zagađenja zraka i manje buke“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Građanima je trenutačno u Zagrebu na raspolaganju 500 bicikala. Za najam bicikala koriste se 43 stanice. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Bicikli se najviše unajmljuju na Trg kralja Tomislava i Jarunu te u Vlaškoj ulici. Do kraja listopada Bajs dobiva veliko pojačanje. Čak 1500 bicikala stiže na još 140 lokacija u gradu, kako bi se progustila mreža stanica i usluga učinila dostupnom u svim dijelovima grada. Bicikli se iznajmljuju jednostavno putem aplikacije na pametnom telefonu.

Uvođenjem Bajsa Zagreb se pridružio nizu europskih metropola koje već godinama uspješno koriste slične sustave, potičući održiv i učinkovit gradski promet. Nakon što do kraja listopada bude postavljeno ukupno 2000 bicikala na preko 180 lokacija, Grad Zagreb nastavit će pratiti korištenje sustava i po potrebi mijenjati raspored stanica i povećavati broj bicikala. Zanimljivosti iz Bajsa: top 3 stanice u prvih mjesec dana: Trg kralja Tomislava (2.841 najam), Jarun (2.728), Vlaška (2.002), najaktivniji korisnici: Denis (56 vožnji), Dominik (54), Suzana (46), obiteljska vožnja: više od 1.000 korištenja bicikala s dječjom sjedalicom