Je li stjuardesa Vesna doista preživjela pad s 10.160 metara ili je riječ o domišljatoj varci tajnih službi?

Mlada stjuardesa Vesna Vulović jedina je preživjela stravičnu nesreću JAT-ov zrakoplov DC-9 u kojoj je prije 53 godine poginulo svih 22 putnika te svi njeni kolege, pet članova posade. Da sve bude još intrigantnije, tada 22-godišnja stjuardesa se tog 26. siječnja 1972. godine na let Kopenhagen - Zagreb - Beograd ukrcala greškom, umjesto svoje kolegice istog imena i prezimena. Iznad grada Češka Kamenica, u tadašnjoj Čehoslovačkoj, JAT-ov zrakoplov DC-9 je iznenada eksplodirao, nakon čega se srušio s 10.160 metara visine.

U dramatičnim se trenucima Vesna Vulović zatekla u repu zrakoplova te je nekim čudom preživjela stravičan pad. U nesreći je zadobila frakturu lubanje, bile su joj slomljene obje noge te tri pršljena, a punih je 27 dana bila u komi te još neko vrijeme privremeno paralizirana od struka. Nakon 16 mjeseci rehabilitacije Vesna se ponovo vratila na posao, nastavila je raditi u JAT-u, no ne više kao stjuardesa.

Preživjevši pad s 10.160 metara, postala je svjetska rekorderka u preživljavanju pri padu s tolike visine, bez padobrana, te je ušla i u Guinnessovu knjigu rekorda. O tome što se kobnog dana dogodilo na nebu iznad Čehoslovačke, jedina preživjela nije željela govoriti. Svoju je nevjerojatnu priču odbila ispričati i novinarima BBC-ja, pa čak i Oprah Winfrey. Ipak, četiri desetljeća nakon zrakoplovne nesreće otvorila je dušu te je dala ekskluzivni intervju za dansku državnu televiziju DR, budući da su je, upravo za Dansku, vezale "prve 22 godine života, prije pada".

"Tog je dana sve ukazivalo na nesreću. Sjećam se, za doručkom je Ratko Mihić non-stop pričao o svom sinu i o svojoj kćeri. Kao da je on jedini otac na svijetu. Samo je pričao o svojoj djeci, osjećao je da ih više neće vidjeti", ispričala je danskim novinarima stjuardesa koja je pad preživjela u repu zrakoplova. Iako je od tog događaja prošlo više od pet desetljeća, on i danas intrigira javnost, ali i brojne stručnjake i novinare, među kojima ima i onih koji osporavaju čitavu tu priču.

Nesreću JAT-ova aviona stručnjaci su istraživali dva puta. Najprije je češka komisija objavila da se avion prelomio na visini od 10.000 metara, ali kako nije otkriven uzrok, komisija je nastavila istragu. Zaključeno je da se DC-9 nije ni sudario s drugim avionom te da vremenski uvjeti nisu bili razlog nesreće. Unatoč službenoj verziji, prema kojoj je JAT-ov DC-9 eksplodirao na visini od 10.000 metara, sam uzrok pada jugoslavenskog, putničkog zrakoplova godinama je bio predmet brojnih teorija.

Kao krivac navedena je čak i ustaška emigracija, koja je to navodno 'odradila' u sklopu operacije koju je sponzorirala CIA. No, kako je vrijeme prolazilo, sve se glasnije govorilo o tome da je putnički zrakoplov JAT-a bio srušen greškom, jer u to su vrijeme, upravo na tom prostoru, bile vojne vježbe. Naime, prema jednoj teoriji, avion je oborio MIG čehoslovačke vojske, a prema drugoj čitava je priča bila falsificirana, jer je DC-9, navodno greškom pogodila raketa češke protuzračne obrane.

Pojavila se i teorija prema kojoj je, u trenutku rušenja, avion bio na visini od tek nekoliko stotina metara, jer se od posade, navodno, tražilo prisilno slijetanje. Lančanom se reakcijom počelo sumnjati i da su rekord Vesne Vulović izmislili češki agenti, te da ona ipak nije preživjela pad aviona s više od 10.000 metara visine, zbog čega je uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda. Iza ovih posljednjih teorija stoje novinari, Nijemac Peter Hornung-Andersen i Čeh Pavel Tejner, koji su 37 godina nakon nesreće JAT-ova aviona izašli u javnost sa svojim otkrićem, koje je bilo temeljeno na kilogramima dokumentacije. Tvrdili su da JAT-ov avion nije stradao od bombe hrvatskih emigranata, već od zalutalog projektila tadašnje čehoslovačke tajne službe te da je oboren na visini od tek nekoliko stotina metara.

"Bomba hrvatskih emigranata prigodno je izmišljena kako bi se prikrila nesmotrenost tajnih agenata. Zanimljivo je da je službi državne sigurnosti tadašnje Čehoslovačke pošlo za rukom da tako avanturističku priču proširi po cijelom svijetu, a da nitko ne posumnja u nevjerojatan događaj koji su opisivali", izjavio je Hornung-Andersen. Dodao je da je čudo preživljavanja pada s više od 10.000 metara obična varka domišljatih, čehoslovačkih tajnih službi, koje su period od prvog do drugog izvješća iskoristile kako bi, do detalja, razradile priču koju su nakon toga prezentirale svijetu. Vesna Vulović te tvrdnje nije željela komentirati. Preminula je u prosincu, 2016., u 67. godini života, a njenom su smrću mnoga pitanja zauvijek ostala bez odgovora.