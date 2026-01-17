Savski gaj sanira boćalište, Travnom i Sloboštini park za pse

Planove komunalnih aktivnosti donosimo u nastavcima, a u ovom dijelu na redu su tri gradske četvrt: Trešnjevka – jug, Novi Zagreb – zapad i Novi Zagreb – istok. Novi Zagreb – istok u 2026. ulazi s komunalnim budžetom od 1,9 milijuna eura. Najveći dio novca ide na igrališta, parkove, staze i uređenje javnih površina, dok je manji dio namijenjen cestama i nogostupima. Među najvećim zahvatima ističe se uređenje sportskih terena između I. gimnazije i Ugostiteljske škole u Utrinama, vrijedno 216 tisuća eura, gdje se uređuje vježbalište, atletska staza i postavlja zaštitna mreža. U Sopotu se, za gotovo 169 tisuća eura, obnavlja dječje igralište u Ostrogovićevoj ulici, a u Zapruđu se obnavljaju dječja igrališta i staze uz Balokovićevu i Baburičinu ulicu. I vlasnici pasa dolaze na svoje. U Travnom se izrađuje projektna dokumentacija za novi park za pse, a jedan se planira i u Sloboštini, na livadi istočno od ambulante. U prometnom dijelu plana, na Hreliću se uređuje pješački hodnik u Ulici Aleksandra Brdarića, a u Jakuševcu kolnik u Tišinskoj ulici. Program za postavljanje asfalta od oko 520 tisuća eura raspoređen je po svim mjesnim odborima, od Buzina do Zapruđa, za redovito presvlačenje i sanaciju ulica.