Provjerite kako voze autobusi i tramvaji ovog vikenda te narednih tjedana

Tramvajski promet kroz Novi Zagreb danas i sutra odvijat će se redovito. Linije 6 (Črnomerec - Sopot), 7 (Savski most - Dubec), 14 (Mihaljevac - Zapruđe), kao i noćna tramvajska linija 31 (Črnomerec - Savski most) prometovat će svojim uobičajenim trasama, dok autobusna supstitucija 607 (Savski most – Ulica Grada Vukovara) neće biti u prometu. Tramvajsko stajalište Most mladosti neće u funkciji do završetka radova koji se očekuje tijekom svibnja ove godine.

Autobusne linije 127 (Črnomerec - Mikulići) i 128 (Črnomerec - Lukšići) će od sutra do 1. travnja prometovati izmijenjenim trasama s terminala Črnomerec zbog sanacije južnog tramvajskog kolosijeka na dijelu Ilice: Črnomerec – (desno) Ilica – (lijevo) Zagrebačka cesta – (lijevo) Prilaz baruna Filipovića – (lijevo) Ulica Ivana Cankara – (lijevo) Ilica – (desno) Črnomerec - i dalje uobičajenim trasama do odredišta.



Autobusne linije 121 (Črnomerec - Karažnik - Gajnice) i 142 (Vrapčanska aleja - Jačkovina - Vrapčanska aleja) će od ponedjeljka, 22. ožujka do subote, 3. travnja prometovati djelomično izmijenjenim trasama zbog radova koji uvjetuju zatvaranje za promet dijela Bolničke ceste, od raskrižja Bolničke ceste s Ulicom Dinka Sušića do Žagarove ulice.

Linija 121: Gajnice - redovnom trasom do raskrižja Bolničke ceste i Ulice Majke Terezije – (desno) Ulica Majke Terezije – (lijevo) Ilica - i dalje redovnom trasomdo terminala Črnomerec. S terminala Črnomerec autobus će voziti redovnom trasom do Gajnica. U smjeru Črnomerca koristit će se autobusno stajalište Vrapčanska na Ilici.

Linija 142: redovnom trasom do raskrižja Ulice Jačkovina i Ulice Dinka Sušića – (desno) Ulica Dinka Sušića - (desno) Bolnička cesta – (lijevo) Ulica Majke Terezije – (desno) Vrapčanska aleja - i u nastavku uobičajenom trasom do odredišta.

Autobusna linija 325 (Velika Gorica – Vukojevac) će zbog puštanja u promet novoizgrađene prometnice i aktualnih radova u naselju Mraclin, od ponedjeljka, 22. ožujka do utorka, 1. lipnja, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u polascima radnim danima u 21 i 23.10 sati, kao i subotom u 4.35 sati:

Radnim danima u 21 i 23.10 sati: Velika Gorica – Okuje – Mraclin – (desno) Ulica Ladislava Galekovića –

nova izgrađena prometnica – (desno) DC30 – redovnom trasom do Vukojevca. Iz Vukojevca autobus vozi redovnom trasom do Velike Gorice. Subotom, u polasku u 4.35 sati autobus će voziti trasom. Vukojevac – DC30 – Buševec igralište – (lijevo) nova izgrađena prometnica – Ulica Ladislava Galekovića – Mraclin – Okuje – Velika Gorica U Ulici braće Radić ispred kućnog broja 73, u smjeru crkve, uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište.