Riječanin šokiran ponašanjem vozača autobusa: 'Pokazao mi je srednji prst'

Iznerviran neugodnostima koje je doživjeo u autobusu riječkog gradskog prijevoza, Josip Martinčić iz Rijeke na kraju vožnje požalio se vozaču, no umjesto civiliziranog odgovora dobio je - srednji prst. Šokiran ponašanjem vozača, ogorčeni putnik javio se redakciji Večernjeg lista i ispričao o drskosti kojoj je svjedočio na putu prema poslu.

- Naime, radi se o tome da sam krenuo na posao u Šoiće, ali kako živim na Krnjevu svoj put sam započeo sa autobusnom linijom 6. Autobus je kretao s Krnjeva u 11:32 prema centru, autobus je vozio normalno do stajališta Turnić gdje je ušlo nekoliko putnika, te među njima putnica bez karte. Vozač je to ignorirao i pustio istu bez karte, da bi zatim stanicu poslije ulazio mladić bez karte, te ga je vozač šestice zatražio kartu . On se oglušio i nastavio prema zadnjem kraju autobusa. Autobus je na stanici stajao oko 5 minuta, te je napokon putnik kupio kartu i nastavili smo putovanje - ispričao nam je Josip.

Na Fiumaru je autobus zbog toga stigao tek u 11:59, samo minutu ranije nego li kreće linija 10 s kojom Josip mora nastaviti put prema radnom mjestu.

- Već ljutit kako kasnim na posao i autobus, upitao sam vozača zar je morao stajati toliko, a pustio je putnicu stanicu prije bez karte. Odgovorio je drsko "da moram i što sad?" Iznerviran svime odlučio sam slikati autobus kako bih poslao prigovor na vozača, ali kada sam uperio kameru u autobus vozač je pokazao srednji prst i počeo se smijati - tvrdi ogorčeni putnik iz Rijeke.

Prijevoznik osudio incident

Iz Autotroleja su nam potvrdili da su upoznati sa slučajem.

- Na razini Društva provesti postupak u skladu s našim internim aktima, te postupiti prema vozaču u skladu sa zaključcima samog postupka. Putniku se najskrenije ispričavamo zbog neprimjerenog ponašanja našeg vozača, te se nadamo kako je zaista riječ o iznimci, a ne pravilu, te kako se ovakvi slučajevi više neće ponavljati. Putnik nas je kontaktirao, te smo istom uputili i ispriku i odgovor - kazali su nam.