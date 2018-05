Prosvjed Zetovaca, u podne na 10 minuta zaustavili vozila

Javni gradski prijevoz zaustavljen je u četvrtak u podne na 10 minuta kako bismo upozorili na neprihvatljivost Vladine najave o ukidanju beneficiranog radnog staža, produljenju starosne dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina za vozače i povećanje penalizacije za prijevremeno umirovljenje, poručio je u srijedu predsjednik Udruge sindikata vozača i prijevoznog osoblja Hrvatske Anto Jelić.

U prosvjedu, koji je organiziralo osam sindikata ZET-a, uz potporu sindikata hitne pomoći i vatrogasaca i željezničara, sudjeluju vozači javnog gradskog prijevoza Osijeka, Splita, Rijeke i Zagreba.

Dobili smo informaciju ministra rada i mirovinskoga sustava Marka Pavića kako ima razumijevanje za naše zahtjeve i da se to neće odnositi na javni gradski prijevoz, no tražit ćemo sastanak s njime kako ne bismo komunicirali preko medija, najavio je Jelić na konferenciji za novinare na glavnom zagrebačkom trgu.

Dodao je kako očekuje da će ih ministar primiti u roku do mjesec dana te da će nakon toga donijeti daljnje odluke. Napomenuo je kako vozači u hitnoj medicinskoj pomoći nemaju beneficirani radni staž, a trebali bi imati, a traže i da vatrogasci zadrže stečena prava.

Prosvjed je prošao bez izgreda, rekao je Jelić i najavio daljnje sindikalne aktivnosti ne udovolji li se njihovim zahtjevima i da neće odustati te naveo mogućnost 'zaustavljanja cijele Hrvatske'. Zahvalio je svima na potpori kao i građanima na strpljenju i razumijevanju.

Ustvrdio je kako u Hrvatskoj radnici nisu opremljeni da bi mogli raditi od 67. godine života u uvjetima iz vremena kakva su odavno iza nas, ubrzano stare i malo njih može dočekati punu starosnu mirovinu, osim onih koji rade u administraciji.

Rekao je kako se ništa nije promijenilo da bi trebali izgubiti beneficirani radni staž, odnosno da im se priznaje dodatna dva mjeseca na godinu staža. Kad smo dobili beneficirani radni staž u Zagrebu je bilo 80.000 vozila, a sada ih ima više do 400.000, povećan je stres i profesionalne bolesti. Podaci pokazuju da 75 posto profesionalnih vozača odlazi u mirovinu sa 60 godina, jer ne mogu dulje izdržati, a 10 do 15 posto vozača izgubi vozačku dozvolu prije 60. godine zbog raznih oboljenja, rekao je Jelić.

Dodao je kako je prema procjenama u Zagrebu za vrijeme prosvjeda stajalo oko 400 vozila, autobusa i tramvaja javnog gradskog prijevoza.

Tomislav Šnidarić iz Sindikata Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba rekao je da je njihov zahtjev profesionalna radna mirovina, jer posao ne mogu obavljati do 67. godine, budući da bi ugrozili građane, a i same sebe. Također traže status službene osobe s obzirom na to da kao ni vatrogasci ne mogu prosvjedovati da bi upozorili na probleme kako bi ih Vlada prepoznala, jer su 1998. imali beneficirani radni staž koji im je oduzet.

Željko Blažinović iz Sindikata vatrogasaca grada Zagreba ukidanje beneficiranog staža vozačima nazvao je apsurdnim. Podsjetio je kako bi sa 67 godina vatrogasci trebali primjerice trčati na 15. kat zgrade i s 30 kilograma opreme odraditi evakuaciju, spašavanje i gašenje požara. Dodao je kako su hrvatski vatrogasci s prosječnom dobi od 46 godina među najstarijima u Europi.

Potporu prosvjedu dao je i predsjednik Sindikata željezničara Hrvatske Zoran Maršić najavivši da će, ako im Ministarstvo rada namjerava ukinuti staž s povećanim trajanjem za određena radna mjesta, zajedno s kolegama zaustaviti željeznički i gradski javni prijevoz.