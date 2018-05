Bandićevih šest Fejs projekata

Projekti

Foto: Igor Kralj/Pixsell Most Jarun i most Bundek Za most i pristupne prometnice (od Jadranske avenije do mosta Jarun i od mosta Jarun do Horvaćanske ceste) ishođene su lokacijske dozvole te pokrenuto rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Za most koji je planiran u produžetku Ulice SR Njemačke izrađeno je idejno rješenje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Radnička cesta - U tijeku su radovi na četvrtoj etapi rekonstrukcije ceste vrijednoj oko 137 milijuna kuna. Ta posljednja etapa obuhvaća rekonstrukciju dijela od nadvožnjaka preko željezničke pruge do Domovinskog mosta, duljine od oko 1,24 kilometra.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Tramvajska pruga od Kvatrića do Kosnice Tijekom 2018. godine slijedi ishođenje građevinske dozvole i provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji I. etape od Vukovarske do Savišća, a početak radova planira se do kraja ove ili početkom 2019. godine

Foto: Davor Puklavec/pixsell Spajanje Horvaćanske i Ljubljanice Za dionicu od Horvaćanske do Baštijanove izrađuje se idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole. Ova dionica uključuje izgradnju nadvožnjaka na Zagrebačkoj i tramvajske pruge kojom će se Remiza u Ozaljskoj

Foto: Zarko Basic/PIXSELL Gradnja produžetka Šarengradske - Za obje se etape planira ishođenje lokacijskih dozvola u 2018. godini. Nakon toga, započet će se s izradom parcelacijskog elaborata, koji je preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih, izradu projekta i građevinsku dozvolu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Rotor Remetinec - Dana 19. veljače 2018. godine ishođena je građevinska dozvola, koja još nije pravomoćna. Ugovoreni su stručni, geodetski nadzor, projektantski nadzor te usluge kontrolnih ispitivanja. U tijeku je izrada ugovora s izvođačem radova i koordinacijski sastanci