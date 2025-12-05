Prosinac u znaku Reygadasa: Čeka vas ciklus filmova o krivnji, ljubavi i duhovnoj potrazi

Tuškanac u gostima je mjesec prosinac rezervirao za Carlosa Reygadasa i njegove filmove kroz koje se protežu teme tjelesnosti, duhovnosti i krhkih obiteljskih veza. Ciklus obuhvaća pet naslova koji će se prikazivati u Kulturno informativnom centru u Preradovićevoj 5, a 12. prosinca u 21 započet će s filmom ,,Japan" koji će vas upoznati sa suicidalnim slikarem koji se u osamljenom gradiću Ayacatzintla neočekivano zbližava sa skromnom staricom. Ova će vas provokativna poetika provesti kroz istraživanje metafizičkog smisla života.

Kontroverzna meditacija ,,Bitka u raju" suprotstavlja radničku svakodnevicu i privilegirani život pojedinca kroz priču o vozaču Marcusu, koji se nosi s krivnjom nakon što u neuspjelom pokušaju otmice smrtno strada dijete. Filmom ,,Prigušena svjetlost" Reygadas propitkuje teme duhovnosti, kroz dokumentarističku priču o pobožnom farmeru Johanu koji je u izoliranoj menonitskoj zajednici razapet između dužnosti prema supruzi Esther i ljubavi prema Marianne.

Autobiografski obilježen ,,Post Tenebras Lux" prati dobrostojećeg intelektualca Juana čija se seoska svakodnevica pretvara u napetu introspektivnu borbu kada ga unutarnji demon suočava s grijehom i krivnjom. Za kraj vas očekuje još i ,,Naše vrijeme" koje pripovijeda o bračnom paru na ranču za borbene bikove čiju otvorenu vezu narušava dolazak šarmantnog trenera Phila. Ovaj će vas film, u kojem glume sam redatelj te njegova supruga i djeca, provesti kroz priču koja istražuje ljubomoru i secira bračnu komunikaciju, stvarajući meditativnu refleksiju o ljubavi i strasti.

Raspored projekcija možete pronaći na stranici Tuškanca u gostima. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.