U KIC-U

Prosinac u znaku Reygadasa: Čeka vas ciklus filmova o krivnji, ljubavi i duhovnoj potrazi

Foto: Tuškanac u gostima
1/5
VL
Autor
Ivana Špilj
05.12.2025.
u 11:30

Kontroverzna meditacija ,,Bitka u raju" suprotstavlja radničku svakodnevicu i privilegirani život pojedinca kroz priču o vozaču Marcusu, koji se nosi s krivnjom nakon što u neuspjelom pokušaju otmice smrtno strada dijete. Filmom ,,Prigušena svjetlost" Reygadas propitkuje teme duhovnosti, kroz dokumentarističku priču o pobožnom farmeru Johanu koji je u izoliranoj menonitskoj zajednici razapet između dužnosti prema supruzi Esther i ljubavi prema Marianne.

Tuškanac u gostima je mjesec prosinac rezervirao za Carlosa Reygadasa i njegove filmove kroz koje se protežu teme tjelesnosti, duhovnosti i krhkih obiteljskih veza. Ciklus obuhvaća pet naslova koji će se prikazivati u Kulturno informativnom centru u Preradovićevoj 5, a 12. prosinca u 21 započet će s filmom ,,Japan" koji će vas upoznati sa suicidalnim slikarem koji se u osamljenom gradiću Ayacatzintla neočekivano zbližava sa skromnom staricom. Ova će vas provokativna poetika provesti kroz istraživanje metafizičkog smisla života.

Autobiografski obilježen ,,Post Tenebras Lux" prati dobrostojećeg intelektualca Juana čija se seoska svakodnevica pretvara u napetu introspektivnu borbu kada ga unutarnji demon suočava s grijehom i krivnjom. Za kraj vas očekuje još i ,,Naše vrijeme" koje pripovijeda o bračnom paru na ranču za borbene bikove čiju otvorenu vezu narušava dolazak šarmantnog trenera Phila. Ovaj će vas film, u kojem glume sam redatelj te njegova supruga i djeca, provesti kroz priču koja istražuje ljubomoru i secira bračnu komunikaciju, stvarajući meditativnu refleksiju o ljubavi i strasti.

Raspored projekcija možete pronaći na stranici Tuškanca u gostima. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.

Ključne riječi
film kino Tuškanac u gostima kic

