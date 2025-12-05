Naši Portali
PRIVREMENA REGULACIJA

Obavijest iz ZET-a: U Dubravi se radi na tri lokacije, autobusi će preko vikenda voziti obilazno

ZET autobus
Reuters/Ilustracija
Autor
Hana Ivković Šimičić
05.12.2025.
u 14:55

Nova regulacija na snazi je zbog radova na prometnicama

Zbog radova u Ulici Markuševečki Popovec, u subotu, 6. prosinca, od 7 do 19 sati, autobusna linija 208 (Dubrava - Vidovec) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera. Ovo je nova trasa: Dubrava - redovnom trasom do kružnog raskrižja Miroševečke ceste, Ulice Vida Ročića i Ulice Markuševečki Popovec - Ulica Vida Ročića - Ulica Markuševečka Trnava - Bidrovečka cesta - Bidrovec. Neće se koristiti autobusno stajalište „Vidovec - škola“ i obostrana autobusna stajališta „Markuševečka - Trnava“, „Markuševečki Popovec 62“, „Budeki - kapelica“ i „Vidovec - trgovina“.

Na izmijenjenom dijelu trase autobusi će koristiti usputna stajališta. Polasci iz Bidrovca prema Dubravi biti će prema voznom redu kao iz Vidovca. Što se tiče drugih radova, na Brestovečkoj cesti, od subote, 6. prosinca, od 7 sati, do večernjih sati nedjelje, 7. prosinca, autobusna linija 224 (Dubec - Novoselec) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera. Nova trasa je Dubec - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Branimirove ulice - Branimirova ulica - Brestovečka cesta - te dalje redovnom trasom. 

ZET autobus
Neće se koristiti autobusna stajališta „Zagrebačka 94“ i „Zagrebačka 103“, te obostrana autobusna stajališta „Ulica kaktusa“, „Brestovečka“, „Anke Krizmanić“ i „Brestovečka društveni dom“. Autobus će se zaustavljati na obostranom autobusnom stajalištu na novoizgrađenom dijelu Branimirove, u zoni raskrižja sa Zagrebačkom cestom.

Autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete), u subotu, 6. prosinca, neće prometovati Brestovečkom cestom od kružnog toka na raskrižju Brestovečke i Ulice Anke Krizmanić do Ulice Krste Hegedušića te Ulicom Krste Hegedušića. Zbog izuzetno male prijevozne potražnje, od ponedjeljka, 8. prosinca, dolazi do izmjena u prometovanju linija terminala Vrapčanska aleja. Ukidaju se
autobusne linije 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) i 147 (Vrapčanska aleja - Dolec), a istovremeno se uvode dodatni polasci na liniji 143 (Vrapčanska aleja - Orešje), a novi vozni red bit će dostupan na početno-krajnjim stajalištima.

