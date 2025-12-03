Tomašević potvrdio, Autobusni kolodovor mogao bi se preseliti: Otkrio je i novu lokaciju

Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je gostovao u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" Radio Sljemena te je komentrirao aktualna pitanja. Pri tom je najavio i mogućnost jedne značajne promjene, a to je preseljenje Autobusnog kolodvora s Držićeve nekoliko stotina metara dalje.

– Rade se određena poboljšanja i manje investicije na AKZ-u jer naš plan nije da on tamo ostane, već da ga približimo željezničkom kolodvoru, izjavio je gradonačelnik uz naglasak da su za premještaj autobusnog kolodvora nužne neke predradnje koje uključuju izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) i sporazum s HŽ-om, koji prije sporazuma mora riješiti studiju za čvor Zagreb. Racionalnije rješenje je da bude bliže željezničkom kolodvoru, možda čak i da budu spojeni podzemnim tunelom – napomenuo je gradonačelnik Tomašević.

U emisiji je naveo i da je Grad htio otkupiti objekt u Paromlinskoj, ali da privatni vlasnik na to nije htio pristati. Da Autobusni kolodvor već dugo nije u dobrom stanju poznato je svima, a nedavno je započela prilagodba zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, što je uključivalo ugradnju dizala, podizne platforme i postavljanje 1000 m taktilnih traka. Kozmetičko je to uređenje, smatraju mnogi Zagrepčani, pa su se mnogi pitali kada će se krenuti sa sustavnom obnovom.