Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA VIJEST

Tomašević potvrdio, Autobusni kolodovor mogao bi se preseliti: Otkrio je i novu lokaciju

Zagreb: Autobusni kolodvor
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
03.12.2025.
u 16:39

Racionalnije rješenje je da bude bliže željezničkom kolodvoru, možda čak i da budu spojeni podzemnim tunelom – napomenuo je gradonačelnik Tomašević gostujući na Radio Sljemenu

Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je gostovao u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" Radio Sljemena te je komentrirao aktualna pitanja. Pri tom je najavio i mogućnost jedne značajne promjene, a to je preseljenje Autobusnog kolodvora s Držićeve nekoliko stotina metara dalje. 

– Rade se određena poboljšanja i manje investicije na AKZ-u jer naš plan nije da on tamo ostane, već da ga približimo željezničkom kolodvoru, izjavio je gradonačelnik uz naglasak da su za premještaj autobusnog kolodvora nužne neke predradnje koje uključuju izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) i sporazum s HŽ-om, koji prije sporazuma mora riješiti studiju za čvor Zagreb. Racionalnije rješenje je da bude bliže željezničkom kolodvoru, možda čak i da budu spojeni podzemnim tunelom – napomenuo je gradonačelnik Tomašević. 

U emisiji je naveo i da je Grad htio otkupiti objekt u Paromlinskoj, ali da privatni vlasnik na to nije htio pristati. Da Autobusni kolodvor već dugo nije u dobrom stanju poznato je svima, a nedavno je započela prilagodba zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, što je uključivalo ugradnju dizala, podizne platforme i postavljanje 1000 m taktilnih traka. Kozmetičko je to uređenje, smatraju mnogi Zagrepčani, pa su se mnogi pitali kada će se krenuti sa sustavnom obnovom. 

Ključne riječi
Zagreb Autobusni kolodvor

Komentara 6

Pogledaj Sve
FD
franjo.durinic
18:19 03.12.2025.

Na Tomislavac

Avatar SAM
SAM
18:10 03.12.2025.

Ako ga primaknu Glavnom kolodvoru, koga će onda taksisti pljačkati?

DI
diogeneš16
18:09 03.12.2025.

treba ga preseliti bliže obilaznici... recimo na dio prostora današnjeg velesajma... koji je ionako praktički neiskorišten i propada... a ne ga samo pomaknuti 300 m u lijevo... kako to sad predlažu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja