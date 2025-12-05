Block up 2025: Tri dana stručnih predavanja i radionica o blockchain tehnologiji

Decentralizirane burze, razlike među mrežama, novi trendovi, ulaganja i razvoj održivih tehnologija neke su od tema o kojima će biti riječi na trećem izdanju projekta Block Up 2025 koji će se održati od 16. do 18. prosinca na FER-u. Riječ je o trodnevnom programu s predavanjima uz vodeće stručnjake i poduzetnike, praktičnim radionicama i networking prilikama u organizaciji Studentske udruge BEST Zagreb.

Block up je projekt na kojem su se studenti Sveučilišta u Zagrebu mogu upoznati s temom blockchain tehnologije na inovativan i zanimljiv način. Kroz predavanja, interaktivne radionice studentima će se pružiti jasnija slika o temeljnim konceptima i aktualnim primjenama blockchain tehnologije.