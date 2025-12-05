Sveti Nikola dolazi na Jarun: Bogat adventski program za cijelu obitelj

Jarun i ove godine posjećuju Sveti Nikola i Krampus uz bogat umjetnički, glazbeni i adventski program za djecu, obitelji i sve posjetitelje. Događaj će se održati sutra u OŠ Bartola Kašića, a započet će u 17 sati svečanim otvorenjem i pozdravom osobama treće životne dobi pod nazivom “Bake i djedovi za svoje unuke”. U 17:05 nastupa KUD Žumberčani s adventskim i nikolinjskim repertoarom pod vodstvom mag. muzike Marije Bilandžić, koja će izvesti niz tradicionalnih pjesama poput “Sveti Niko svijetom šeta”, “Klinček stoji pod oblokom”, “Bijeli Božić” i “Feliz Navidad”.

U 17:40 slijedi nastup dječjeg zbora Zagrebački anđeli pod vodstvom maestra Vitomira Ivanjeka, s prigodnim adventskim programom, dok sat je sat vremena kasnije na programu je kazališna predstava “Božićni dar” u izvedbi Tvornice lutaka. Petra Radin je autorica scenarija i redateljica predstave, a izvode je Lara Škrinjar, Josip Brakus i Ana Magud. Predstava donosi toplu zimsku priču o djevojčici Mariji, njezinim drvenim “bebama” te posebnoj lutki koja potiče čarobnu priču o ljubavi, mašti i radosti blagdana.

Dolazak Svetog Nikole i Krampusa predviđen je u 19:00 sati kada će Sveti Nikola djeci donijeti poklone, a Krampus simbolične šibe. Oboje će se družiti s najmlađima te će se odmah po dolasku moći fotografirati s posjetiteljima. Tijekom cijelog programa održavat će se radionica “Šivanje čizmice Svetog Nikole” pod vodstvom Biserke Kopčok, smještena uz pozornicu.

Program je besplatan i otvoren za sve posjetitelje, a financiran je sredstvima iz Plana potreba Vijeća Mjesnog odbora Jarun u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka.