Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OŠ BARTOLA KAŠIĆA

Sveti Nikola dolazi na Jarun: Bogat adventski program za cijelu obitelj

pixabay
VL
Autor
Ana Vrbanek
05.12.2025.
u 11:41

Dolazak Svetog Nikole i Krampusa predviđen je u 19:00 sati kada će Sveti Nikola djeci donijeti poklone, a Krampus simbolične šibe

Jarun i ove godine posjećuju Sveti Nikola i Krampus uz bogat umjetnički, glazbeni i adventski program za djecu, obitelji i sve posjetitelje. Događaj će se održati sutra u OŠ Bartola Kašića, a započet će u 17 sati svečanim otvorenjem i pozdravom osobama treće životne dobi pod nazivom “Bake i djedovi za svoje unuke”. U 17:05 nastupa KUD Žumberčani s adventskim i nikolinjskim repertoarom pod vodstvom mag. muzike Marije Bilandžić, koja će izvesti niz tradicionalnih pjesama poput “Sveti Niko svijetom šeta”, “Klinček stoji pod oblokom”, “Bijeli Božić” i “Feliz Navidad”.

U 17:40 slijedi nastup dječjeg zbora Zagrebački anđeli pod vodstvom maestra Vitomira Ivanjeka, s prigodnim adventskim programom, dok sat je sat vremena kasnije na programu je kazališna predstava “Božićni dar” u izvedbi Tvornice lutaka. Petra Radin je autorica scenarija i redateljica predstave, a izvode je Lara Škrinjar, Josip Brakus i Ana Magud. Predstava donosi toplu zimsku priču o djevojčici Mariji, njezinim drvenim “bebama” te posebnoj lutki koja potiče čarobnu priču o ljubavi, mašti i radosti blagdana.

Dolazak Svetog Nikole i Krampusa predviđen je u 19:00 sati kada će Sveti Nikola djeci donijeti poklone, a Krampus simbolične šibe. Oboje će se družiti s najmlađima te će se odmah po dolasku moći fotografirati s posjetiteljima. Tijekom cijelog programa održavat će se radionica “Šivanje čizmice Svetog Nikole” pod vodstvom Biserke Kopčok, smještena uz pozornicu.

Program je besplatan i otvoren za sve posjetitelje, a financiran je sredstvima iz Plana potreba Vijeća Mjesnog odbora Jarun u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka.
Ključne riječi
sveti nikola Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U KIC-U

Prosinac u znaku Reygadasa: Čeka vas ciklus filmova o krivnji, ljubavi i duhovnoj potrazi

Kontroverzna meditacija ,,Bitka u raju" suprotstavlja radničku svakodnevicu i privilegirani život pojedinca kroz priču o vozaču Marcusu, koji se nosi s krivnjom nakon što u neuspjelom pokušaju otmice smrtno strada dijete. Filmom ,,Prigušena svjetlost" Reygadas propitkuje teme duhovnosti, kroz dokumentarističku priču o pobožnom farmeru Johanu koji je u izoliranoj menonitskoj zajednici razapet između dužnosti prema supruzi Esther i ljubavi prema Marianne.

2
UOČI SJEDNICE SAVJETODAVNOG POVJERENSTVA

Zelena akcija održala performans protiv CGO-a: 'Možemo bolje od spaljivanja otpada'

"Ovim simboličnim performansom ističemo da rješenje za zatvaranje odlagališta Jakuševec nije spaljivanje i pretvaranje otpada u štetan dim i toksičan pepeo, već bolja dostupna rješenja kojima se otpad iskorištava u raznim granama industrije", poručio je Marko Košak iz Zelene akcije i dodao da "gradonačelnik Tomašević ta rješenja sustavno ignorira, iako se prije nekoliko godina za njih zalagao. S obzirom na to, pozivamo resorno ministarstvo da zaustavi ove štetne planove!”.

ETNOGRAFSKI MUZEJ

Umjetnost koja se rastavlja i ponovno spaja: Upoznajte izložbu Nenada Sovilja '(2 + 2) x 5'

Osim toga, u gradu koji ovih dana svijetli adventskim ritmom, Sovilj svojom izložbom svjetlo usmjerava prema tišini. Takow će ovoga vikenda, u lapidariju Arheološkog muzeja biti postavljena i njegova nova javna instalacija „Geometrija tišine“ – rotirajuća skulptura koja iz frontalnog pogleda podsjeća na snježnu pahulju, a iz donjeg kuta na briljantno brušeni dragi kamen.

Učitaj još

Kupnja