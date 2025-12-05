ZeGeBOOM! otvara pitanja o komunikaciji i gubitku ljudskog kontakta

ZeGeBOOM!, međunarodna izložba karikatura i ove godine otvara prostor snažnoj umjetničkoj kritici, humoru i vizualnom promišljanju suvremenog društva. U svom petom izdanju usredotočuje se na temu "Komunikacija i (međuljudski) odnosi", koju karikaturisti iz cijelog svijeta obrađuju kroz prepoznatljivi spoj duhovitosti, ironije i angažirane umjetničke geste.

Službeno otvorenje izložbe održat će se u utorak u 19 sati u galeriji Modulor Centra za kulturu Trešnjevka, a posjetitelji će imati priliku pogledati izbor najuspjelijih radova pristiglih na međunarodni natječaj te se upoznati s različitim autorskim pristupima temi. Izložba je otvorena do 6. siječnja, a ulaz je besplatan.

Ovogodišnje izdanje postavlja važna pitanja o načinu na koji komuniciramo u suvremenom društvu. Karikature propituju jesu li današnji obrasci komunikacije postali podložni manipulaciji, je li digitalna stvarnost potisnula autentični ljudski kontakt te u kojoj se mjeri međuljudski odnosi fragmentiraju i gube na dubini. Selektorica izložbe i likovna kritičarka, mr. sc. Branka Hlevnjak, naglašava da tema poziva publiku da razmisli o tome kako ponovno uspostaviti jasnu, iskrenu i smisleno vođenu komunikaciju u vremenu koje često diktira brzinu umjesto razumijevanja.

Odaziv autora i ove je godine iznimno velik. Na natječaj je pristiglo 436 karikatura, koje potpisuje 184 autora iz 52 zemlje. Izložba u galeriji Modulor prikazuje radove koji su ušli u uži izbor te predstavljaju najkreativnije, najkritičnije i vizualno najuvjerljivije interpretacije odabrane teme. Publika i ove godine ima važnu ulogu u programu. Uz odluke stručnog žirija, posjetitelji su do danas mogli glasati i izabrati najdražu karikaturu.