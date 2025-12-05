Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
MEĐUNARODNA IZLOŽBA KARIKATURA

ZeGeBOOM! otvara pitanja o komunikaciji i gubitku ljudskog kontakta

CeKaTe
VL
Autor
Večernji.hr
05.12.2025.
u 15:00

Službeno otvorenje izložbe održat će se u utorak u 19 sati u galeriji Modulor Centra za kulturu Trešnjevka, a posjetitelji će imati priliku pogledati izbor najuspjelijih radova pristiglih na međunarodni natječaj te se upoznati s različitim autorskim pristupima temi.

ZeGeBOOM!, međunarodna izložba karikatura i ove godine otvara prostor snažnoj umjetničkoj kritici, humoru i vizualnom promišljanju suvremenog društva. U svom petom izdanju usredotočuje se na temu "Komunikacija i (međuljudski) odnosi", koju karikaturisti iz cijelog svijeta obrađuju kroz prepoznatljivi spoj duhovitosti, ironije i angažirane umjetničke geste.

Službeno otvorenje izložbe održat će se u utorak u 19 sati u galeriji Modulor Centra za kulturu Trešnjevka, a posjetitelji će imati priliku pogledati izbor najuspjelijih radova pristiglih na međunarodni natječaj te se upoznati s različitim autorskim pristupima temi. Izložba je otvorena do 6. siječnja, a ulaz je besplatan.

Ovogodišnje izdanje postavlja važna pitanja o načinu na koji komuniciramo u suvremenom društvu. Karikature propituju jesu li današnji obrasci komunikacije postali podložni manipulaciji, je li digitalna stvarnost potisnula autentični ljudski kontakt te u kojoj se mjeri međuljudski odnosi fragmentiraju i gube na dubini. Selektorica izložbe i likovna kritičarka, mr. sc. Branka Hlevnjak, naglašava da tema poziva publiku da razmisli o tome kako ponovno uspostaviti jasnu, iskrenu i smisleno vođenu komunikaciju u vremenu koje često diktira brzinu umjesto razumijevanja.

Odaziv autora i ove je godine iznimno velik. Na natječaj je pristiglo 436 karikatura, koje potpisuje 184 autora iz 52 zemlje. Izložba u galeriji Modulor prikazuje radove koji su ušli u uži izbor te predstavljaju najkreativnije, najkritičnije i vizualno najuvjerljivije interpretacije odabrane teme. Publika i ove godine ima važnu ulogu u programu. Uz odluke stručnog žirija, posjetitelji su do danas mogli glasati i izabrati najdražu karikaturu. 
Ključne riječi
karikature Zagreb CeKaTe ZeGeBOOM!

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U KIC-U

Prosinac u znaku Reygadasa: Čeka vas ciklus filmova o krivnji, ljubavi i duhovnoj potrazi

Kontroverzna meditacija ,,Bitka u raju" suprotstavlja radničku svakodnevicu i privilegirani život pojedinca kroz priču o vozaču Marcusu, koji se nosi s krivnjom nakon što u neuspjelom pokušaju otmice smrtno strada dijete. Filmom ,,Prigušena svjetlost" Reygadas propitkuje teme duhovnosti, kroz dokumentarističku priču o pobožnom farmeru Johanu koji je u izoliranoj menonitskoj zajednici razapet između dužnosti prema supruzi Esther i ljubavi prema Marianne.

Učitaj još

Kupnja