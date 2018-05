Neka ih privatnici čiste i prazne

Prvo šahtovi, pa onda i septičke jame. Zahuktalo se s koncesijama u Vodoopskrbi i odvodnji (ViO), koja bi uskoro mogla, nastave li se njezini poslovi davati privatnicima, biti gradska tvrtka u kojoj će se voditi papiri o tome što su drugi napravili.

To je posao ViO-a

Podsjetimo, prije otprilike pola godine Grad je na Skupštinu uputio prijedlog da se dio poslova čišćenja i održavanja slivnika te linijskih rešetki prebaci na privatne tvrtke jer ViO navodno nije više imao potreban broj vozila da obilazi sve gradske šahtove, čemu su se usprotivili oporbeni zastupnici, a i dio onih iz vladajuće koalicije. Razumijevanja, čini se, neće imati ni na sljedećoj sjednici gradskog parlamenta, kad će se pred njima naći prijedlog da se u koncesiju da i pražnjenje septičkih te sabirnih jama. Prijedlog je to koji sam po sebi ne bi bio sporan jer i sad gotovo 11 tisuća jama na području metropole prazne četiri privatnika, ali Grad je sad posao odlučio podijeliti između deset tvrtki. Obrazložili su to činjenicom da je u Odluci o odvodnji otpadnih voda propisano da mora na tisuću jama biti jedan koncesionar, ali propustili dodati da je to odluka koju donosi upravo Grad.

– Dva su ovdje ključna problema. Prvi je što uopće u današnje vrijeme u glavnom gradu postoje septičke jame, a drugi je ViO, odnosno što uopće oni rade ako se svi poslovi daju koncesionarima – objasnila je Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a, pa dodaje kako nisu baš svi poslovi za davanje privatnim tvrtkama.

Naglasila je i kako joj nikako nije jasno zašto se nije radilo na izgradnji kanalizacije na području čitavog grada jer, kako kaže, osnovni uvjeti trebali su se osigurati svim Zagrepčanima. Slično govori i SDP-ov Zvane Brumnić, koji kaže kako će se novac, umjesto da se uloži u izgradnju kanalizacije, preliti u privatne džepove, u ovom slučaju njih deset.

– Koji je smisao osnutka ViO-a, ako poslove koje bi oni trebali raditi radi netko drugi – pita se Brumnić, čiji je klub prije dva mjeseca uputio prijedlog na Skupštinu da pražnjenje sabirnih i septičkih jama za kućanstva bez odvodnje provodi isporučitelj vodnih usluga, odnosno upravo ViO te snosi i troškove pražnjenja.

Trebalo bi biti besplatno

Jer, kako kaže Brumnić, iako je cijena vodnih usluga za kućanstva bez odvodnje nešto niža nego za kućanstva s odvodnjom, ta razlika u cijeni nikako ne pokriva troškove pražnjenja i odvoza otpadnih voda, koju moraju dodatno platiti. Grad je prijedlog odbio, pravdajući se različitim propisima, a budući da će Zagrepčani bez kanalizacije i dalje plaćati pražnjenje jama, deset koncesionara bi trebalo u pet godina uprihoditi 2,7 milijuna kuna, a kao koncesionar, Grad će u istom razdoblju zaraditi 600 tisuća kuna.