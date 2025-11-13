Prijeteći nožem orobio benzinsku pa uhićen dok je krao novac iz blagajne kafića

Za razbojništvo i tešku krađu osumnjičen je 33-godišnjak nad kojim je PU zagrebačka dovršila kriminalističko istraživanje. Sumnjiči ga se da je 10. studenoga u 00.20 na području Susedgrada upao u benzinsku pumpu u kojoj su bile dvije djelatnice u dobi od 24 i 35 godina. Prvo im je verbalno zaprijetio tražeći novac, a zatim je prijetnje pojačao, izvukavši nož. Potom je iz blagajne sam uzeo novac i pobjegao.

Osim toga sumnjiči ga se i da je istog dana u 9.15 obio vrata terase ugostiteljskog objekta na području Susedgrada u vlasništvu 56-godišnjaka. Ušao je u kafić te iz blagajne otuđio novac. No pobjeći nije uspio jer ga je zatekla policija i uhitila. Šteta je nekoliko stotina eura.