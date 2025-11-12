Netko provalio u policijsku postaju Jastrebarsko: Otuđio novac i osobne dokumente preminulih

Zagrebačka policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje nakon što je utvrđeno da je iz službenih prostorija Policijske postaje Jastrebarsko nestao određeni iznos novca, osobnih dokumenata i drugih predmeta. Riječ je o stvarima koje su bile privremeno pohranjene nakon prirodne smrti dvoje građana, i to do okončanja ostavinskog postupka.

O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a policija navodi kako se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući i moguću odgovornost nadležnih službenika.