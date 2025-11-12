Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAGA U TIJEKU

Netko provalio u policijsku postaju Jastrebarsko: Otuđio novac i osobne dokumente preminulih

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 22:26

Riječ je o stvarima koje su bile privremeno pohranjene nakon prirodne smrti dvoje građana, i to do okončanja ostavinskog postupka

Zagrebačka policija potvrdila je da provodi kriminalističko istraživanje nakon što je utvrđeno da je iz službenih prostorija Policijske postaje Jastrebarsko nestao određeni iznos novca, osobnih dokumenata i drugih predmeta. Riječ je o stvarima koje su bile privremeno pohranjene nakon prirodne smrti dvoje građana, i to do okončanja ostavinskog postupka.

O cijelom slučaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo, a policija navodi kako se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući i moguću odgovornost nadležnih službenika.
Ključne riječi
policija Jasterbarsko novac Osobni dokumenti krađa PU zagrebačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja